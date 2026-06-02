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LexisNexis annonce des Workflows IA pour la Suisse, la Pologne et l'Autriche

Vienne - Autriche (ots)

LexisNexis Autriche & Europe centrale et orientale (CEE) a annoncé aujourd'hui le prochain lancement de workflows basés sur l'IA avec LexisNexis Protégé™ Pologne et LexisNexis Protégé™ Suisse. En Autriche, la fonctionnalité de workflows sera ajoutée à Lexis+® with Protégé™. Ce lancement marque une étape supplémentaire dans la stratégie de l'entreprise visant à apporter la puissance d'innovation mondiale de LexisNexis à la région CEE, grâce à des solutions IA privées, sécurisées et faisant autorité, destinées aux professionnels du droit.

En Autriche, LexisNexis Autriche & CEE s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs d'information juridique et un partenaire d'innovation de confiance pour les cabinets d'avocats, les services juridiques d'entreprise et les professionnels du droit. L'entreprise bénéficie de la force mondiale de LexisNexis Legal & Professional, qui sert des clients dans plus de 150 pays et emploie 11 900 personnes dans le monde, dont plus de 4 000 techniciens, data scientists et experts en la matière qui développent, testent et valident des solutions conformément aux Principes d'IA Responsable de RELX. Pour les clients en Autriche, en Pologne, en Suisse et dans la région CEE au sens large, cela signifie l'accès à des solutions IA façonnées par des ressources mondiales, avec une technologie de pointe combinée à des contenus juridiques faisant autorité.

Les workflows de LexisNexis Protégé sont conçus pour aider les utilisateurs professionnels à gérer des tâches complexes de manière plus efficace et standardisée, en transformant le travail en étapes de processus structurées et reproductibles, alimentées par l'IA. Dans un espace de travail LexisNexis privé et sécurisé, spécialement conçu pour les professionnels du droit, les clients peuvent déployer des workflows en plusieurs étapes pour prendre en charge des taches telles que la rédaction, la synthèse, la révision, la comparaison et l'automatisation des processus.

Le lancement sur trois marchés reflète la capacité de LexisNexis Autriche & CEE à deployer une innovation avancée à l'échelle régionale, tout en adaptant l'offre à la maturité, aux besoins et à la disponibilité des contenus de chaque juridiction.

En Suisse et en Pologne, LexisNexis Protégé™ sera lancé avec des Workflows IA couvrant un large éventail de cas d'usage professionnels, dans lesquels seront intégrés des contenus juridiques locaux à l'avenir.

En Autriche, Lexis+® with Protégé™ sera enrichi de workflows IA intégrés aux contenus juridiques LexisNexis, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une automatisation des workflows enrichie par des informations juridiques de confiance et des contenus LexisNexis propres à la juridiction locale.

Susanne Mortimore, PDG de LexisNexis Autriche & CEE, a déclaré: «LexisNexis Autriche & CEE s'engage à mettre la puissance d'innovation mondiale de LexisNexis à la disposition des professionnels du droit en Autriche et dans la région CEE. Ensemble, ces lancements illustrent notre ambition d'être un partenaire d'innovation à long terme pour tous les professionnels du droit.»

De plus amples informations sur LexisNexis Protégé sont disponibles à l'adresse: www.lexisnexis.at/cee

LexisNexis Autriche & CEE, membre du groupe RELX, associe des capacités technologiques mondiales à une expertise locale approfondie, issue d'experts juridiques reconnus, d'auteurs et d'universités. LexisNexis Autriche & CEE s'engage à fournir une innovation fiable, sécurisée et pratique aux professionnels du droit en Autriche, en Europe centrale et orientale.

LexisNexis® Legal & Professional fournit des informations juridiques, réglementaires et commerciales, des analyses et des workflows alimentés par l'IA, qui aident les clients à accroître leur productivité, à améliorer leur prise de décision, à obtenir de meilleurs résultats et à promouvoir l'état de droit dans le monde entier. En tant que pionnier du digital, l'entreprise a été la première à mettre en ligne des informations juridiques et commerciales avec ses services Lexis® et Nexis®. LexisNexis Legal & Professional, qui sert des clients dans plus de 150 pays avec 11 900 employés dans le monde, fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information, destinés aux clients professionnels et aux entreprises.