LIDL Schweiz

Lidl Suisse fête les 10 ans de Petit mais remarquable

Une belle opportunité pour les petits producteurs suisses

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Weinfelden (ots)

Lidl Suisse fête les 10 ans de son initiative " Petit mais remarquable ". Pendant deux semaines promotionnelles, le détaillant proposera à nouveau les spécialités régionales de petites exploitations et d'entreprises familiales, directement depuis la ferme dans ses magasins partout en Suisse. La première semaine promotionnelle aura lieu du 18 au 24 juin 2026. Avec cette initiative, Lidl Suisse offre aux exploitations locales un accès simple à un canal de distribution qui, sinon, reste souvent hors de leur portée. Un participant " Petit mais remarquable " de la première heure montre, par son exemple, quelles portes cette initiative lui a ouvertes.

Pour les petites exploitations et les entreprises familiales suisses, accéder au commerce de détail national est un parcours parsemé d'embûches. Bien souvent, les moyens logistiques ou financiers leur font défaut pour franchir cette étape. C'est là que Lidl Suisse intervient : depuis le début de l'initiative " Petit mais remarquable " en 2016, le détaillant ouvert son réseau de distribution à des centaines de petites productrices et de petits producteurs. Ces structures ont ainsi la possibilité de présenter facilement leurs produits à une clientèle plus large dans toute la Suisse. L'objectif est de renforcer les exploitations locales, d'encourager la diversité régionale et de valoriser les produits fabriqués dans les régions de Suisse.

Du pays d'Appenzell au Tessin et à travers toute la Suisse

Pendant la semaine promotionnelle, les magasins Lidl se transforment en magasin fermier proposant les spécialités suisses les plus diverses. La palette de produits proposés va de la tête marbrée de la Musegg appenzelloise à la gazosa du Tessin, en passant par la tourte aux noix d'Uri, le fromage d'alpage glaronais ou encore le miel de châtaignier. La clientèle a ainsi accès à des produits qu'on ne trouve habituellement que localement, dans des petits magasins de village ou directement à la ferme. La liste des produits régionaux disponibles pendant la semaine promotionnelle peut être consultée ici : https://www.lidl.ch/c/fr-CH/petit-mais-remarquable/a10096763

Andreas Zufelde, Chief Merchandising Officer chez Lidl Suisse, souligne l'importance de l'initiative : " La qualité, la fraîcheur et l'origine suisse sont des valeurs clés de Lidl Suisse. En tant que partenaire de l'agriculture locale, il nous tient à coeur de promouvoir la diversité des produits régionaux et de mettre les petits fournisseurs suisses sur le devant de la scène.

Une success-story avec une grande portée

La famille Sturzenegger, de Wigoltingen (TG), est une participante de la première heure à " Petit mais remarquable ". Propriétaire du marché de fromages Sturzenegger, Erich Sturzenegger a repris l'entreprise paternelle en 2019 : " L'initiative de Lidl nous a permis de faire connaître nos produits au niveau national et de développer notre entreprise au cours des dernières années. Cela s'est traduit par une progression de notre chiffre d'affaires, ce qui nous donne plus de possibilités et plus de liberté. "

Dans le cadre de la semaine promotionnelle, Erich Sturzenegger fournit à Lidl du beurre aux fines herbes, du beurre au piment et du beurre à l'ail. Toute l'histoire d'Erich Sturzenegger à découvrir dans cette vidéo.