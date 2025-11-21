LIDL Schweiz

Lidl Suisse prend position : une politique de prix responsable au lieu d'une guerre des prix

Weinfelden (ots)

L'agriculture suisse est sous pression. Les baisses actuelles des prix du pain et de la viande ont amené l'Union suisse des paysans (USP) à prendre une position critique . Lidl Suisse prend très au sérieux les préoccupations de l'USP et des producteurs. C'est pourquoi Lidl Suisse renonce délibérément à initier des baisses de prix médiatisées dans ces catégories de produits sensibles.

Une fixation des prix responsable et clairvoyante

Le détaillant est conscient de son double rôle : Lidl Suisse est partenaire de l'agriculture et s'engage en même temps à offrir les meilleurs prix à sa clientèle. Afin de ne pas déstabiliser la production nationale, Lidl Suisse ne déclenche pas de guerre des prix dans des segments comme la viande ou le pain, car cela pourrait avoir des répercussions négatives à long terme sur les processus de création de valeur en amont et en aval. Lors d'adaptations de prix, comme les récentes réductions de prix d'un concurrent sur la viande et le pain, Lidl Suisse a réagi en baissant ses prix afin de respecter sa promesse de prix envers sa clientèle et de garantir les prix les plus bas du marché. L'initiative n'est pas venue de Lidl Suisse.

Andreas Zufelde, directeur des achats chez Lidl Suisse, déclare : " Dans le commerce de détail, les adaptations de prix sont monnaie courante pour maintenir la compétitivité. Notre ambition en tant que discounter est d'être le leader en matière de prix. Si les marchés des matières premières se stabilisent, comme c'est le cas pour le cacao, nous baissons de manière proactive et immédiate les prix de vente. C'est ce que nous appelons un leadership juste et responsable en matière de prix ".

Lidl renforce la création de valeur suisse grâce à " Qualité Suisse "

Lidl Suisse privilégie le dialogue plutôt que sur la confrontation et maintient des échanges étroits avec les acteurs de la chaîne de valeur. Comme signe visible de son soutien à la création de valeur suisse, Lidl Suisse promeut tout particulièrement les produits portant le label " Qualité Suisse ". Qualité Suisse est actuellement le groupe de produits qui connaît la plus forte croissance dans l'assortiment de Lidl. Cette croissance profite directement aux agriculteurs suisses et à la production nationale et prouve que des prix équitables pour les producteurs et des offres attrayantes pour les clientes et clients sont compatibles.

Nicholas Pennanen, CEO de Lidl Suisse, déclare : " Réduire la discussion aux seuls prix en rayon est trop simpliste. Notre stratégie est un leadership responsable en matière de prix, qui tient compte des segments sensibles de l'agriculture, au lieu de lancer des guerres de prix à leurs dépens. Nous sommes fiers d'être un partenaire fiable pour les producteurs suisses et nous nous différencions ici clairement de nos concurrents qui augmentent inutilement la pression sur l'agriculture ".