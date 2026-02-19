LIDL Schweiz

Lidl Schweiz lanciert Lidl Pay

Ein Scan für den ganzen Einkauf

Bild-Infos

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz führt mit Lidl Pay ein integriertes Bezahlsystem innerhalb der Lidl Plus App ein. Kundinnen und Kunden können ab sofort in allen Schweizer Filialen die Bezahlung und das Einlösen von Vorteilen in einem Schritt erledigen. Die neue Funktion beschleunigt und vereinfacht den Einkauf für die Kundschaft deutlich.

Lidl Schweiz startet die nächste digitale Innovation, um den Einkaufsprozess für seine Kundinnen und Kunden zu vereinfachen. Mit der Einführung von Lidl Pay integriert der Detailhändler den Bezahlvorgang direkt in der Treue-App Lidl Plus. Bisher mussten Kundinnen und Kunden zuerst die digitale Kundenkarte vorweisen und anschliessend ein separates Zahlungsmittel wie Bargeld, Karte, Twint oder Geschenkkarte wählen. Mit der neuen Funktion reicht ein einziger Scan der Lidl Plus Karte aus. Sobald die Karte gescannt wurde, erfolgt die Bezahlung nach einer kurzen Bestätigung an der Kasse. Lidl Pay ist sowohl an den bedienten Kassen als auch an den Self-Checkout-Kassen möglich.

Einfache Handhabung und Sicherheit

Lidl Pay ist direkt im bestehenden Lidl Plus Konto integriert und kann nach Wunsch aktiviert werden. Im Lidl Wallet können Kundinnen und Kunden Debit- und Kreditkarten der Marken Visa und Mastercard hinterlegen. Biometrische Verfahren wie Face ID, Fingerabdruck oder die Eingabe eines persönlichen Pins sind aus Sicherheitsgründen notwendig für die Autorisierung jeder Zahlung. Der Bezahlvorgang ist 100% kontaktlos und gut geschützt.

Bram van der Valk, Chief Customer Officer bei Lidl Schweiz: "Lidl Pay verbessert das Einkaufserlebnis deutlich. Mit der Kombination von Zahlen und Rabatte einlösen, entfällt das mühsame Hantieren mit Karten und Portemonnaie während des Bezahlvorgangs."