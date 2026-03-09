LIDL Schweiz

Weitere Preissenkungsoffensive: Rund 60 Artikel des täglichen Bedarfs dauerhaft reduziert

Weinfelden (ots)

In einem herausfordernden Umfeld übernimmt Lidl Schweiz einmal mehr Verantwortung und entlastet die Haushaltskassen der Schweizer Bevölkerung weiter. Seit Samstag, 7. März sind die Preise von rund 60 Artikeln des täglichen Bedarfs dauerhaft gesenkt. Diese Investition in die Preise übernimmt Lidl Schweiz auf eigene Kosten, um die durch steigende Nebenkosten belasteten Haushaltskassen der Schweizer Bevölkerung spürbar zu entlasten.

In einer Zeit, in der die Lebenshaltungskosten viele vor Herausforderungen stellen, setzt Lidl Schweiz auf Stabilität und Verlässlichkeit. Der Smart Discounter senkt die Preise bei Alltagsartikeln und finanziert diese Preissenkungen aktiv aus eigenen Mitteln. Die Preissenkungen decken ein breites Spektrum ab - von Molkereiprodukten über Backwaren bis hin zu Hygieneartikeln, die in fast jedem Schweizer Warenkorb zu finden sind.

Damit reagiert Lidl Schweiz auf die steigenden Lebenshaltungskosten und setzt ein klares Signal für preiswerten Konsum ohne Qualitätsverlust.

Mit dieser Massnahme festigt Lidl Schweiz sein Versprechen, der verlässliche Partner für den preiswerten Wocheneinkauf zu sein - auch in herausfordernden Zeiten. Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz, betont: "Wir beobachten die aktuelle Marktentwicklung genau. Während die Preise in vielen Lebensbereichen steigen, setzen wir bei Lidl Schweiz ein bewusstes Gegensignal. Auf Lidl Schweiz ist Verlass: Wir senken die Verkaufspreise bei Produkten des täglichen Bedarfs konsequent auf eigene Kosten, um die Haushaltskassen dort zu entlasten, wo wir es als Detailhändler direkt beeinflussen können."