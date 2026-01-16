AMAG Group AG

Andamento in crescita: in un contesto di mercato difficile, il gruppo AMAG aumenta la quota di mercato al 32,1 percento

Nonostante le condizioni di mercato difficili, il gruppo AMAG chiude il 2025 registrando ancora una volta un grande successo. Con circa 7500 collaboratori e collaboratrici e 800 persone in formazione, il gruppo AMAG ha raggiunto un fatturato consolidato di 5,0 miliardi di franchi. In un mercato complessivo in costante flessione, l'azienda è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato arrivando al 32,1 percento, ottenendo il secondo miglior valore nella sua storia. Il marchio Volkswagen ha fatto segnare la crescita più forte tra tutti i marchi, la Volkswagen Tiguan è stata il veicolo più venduto e Skoda ha conquistato per la prima volta il secondo posto nelle statistiche di immatricolazione, anche tra i veicoli elettrici. Nel 2025 la forza di mercato nel settore dei veicoli completamente elettrici è stata ulteriormente potenziata: Audi è leader nel segmento premium.

Il mercato svizzero dei veicoli ha proseguito la sua tendenza al ribasso anche nel 2025, registrando un ulteriore calo di circa il 2 percento rispetto all'anno precedente. In totale sono state immatricolate 233'737 nuove autovetture, un numero nettamente inferiore al livello di un anno automobilistico "normale" con 300'000 e più unità. In questo contesto, i marchi del gruppo AMAG sono riusciti non solo a guadagnare quote di mercato, ma anche a crescere in termini di quantità.

Nel settore delle auto elettriche, il gruppo AMAG ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di leader: con 16'508 veicoli elettrici venduti, i marchi AMAG hanno raggiunto una quota di mercato del 31,0 percento.

Helmut Ruhl, CEO del gruppo AMAG: "Oltre al cambiamento tecnologico, il mercato in calo pone il settore di fronte a grandi sfide. Il fatto che siamo comunque riusciti a crescere sottolinea la forza dei nostri prodotti e marchi, la nostra chiarezza strategica, l'impegno dei nostri partner nel commercio e nell'assistenza e la fiducia della nostra clientela".

Nel complesso, con un fatturato di 5,0 miliardi di franchi, il gruppo AMAG può guardare con soddisfazione al buon andamento dell'esercizio 2025. Con 7500 collaboratori e collaboratrici e circa 800 persone in formazione nel 2025, ha inoltre confermato di essere uno dei datori di lavoro e delle aziende formatrici più grandi della Svizzera.

I marchi Volkswagen: veicoli nuovi e d'occasione

Volkswagen è leader di mercato in Svizzera da oltre un quarto di secolo. Con 25'607 veicoli venduti nel 2025, un aumento di 1535 unità (+ 6,4 percento) e il maggiore incremento di quote di mercato tra tutti i marchi (+ 1,0 percento), Volkswagen è per la 27a volta consecutiva il marchio automobilistico più acquistato in Svizzera. Volkswagen conferma così il suo chiaro percorso di crescita. Nel 2025 Skoda ha conquistato per la prima volta il secondo posto con una quota di mercato record dell' 9,5 percento (+ 0,7 percento). Audi segue al quinto posto, mentre SEAT/CUPRA completa con il settimo posto l'ottimo risultato complessivo dei marchi Volkswagen nella classifica svizzera.

Con la Tiguan, il gruppo AMAG vanta anche l'auto più acquistata della Svizzera. Con 5181 veicoli immatricolati, è il modello più amato del marchio.

Nei TOP 10, sei dei modelli di veicoli più venduti in generale e sei dei veicoli elettrici puri più venduti provengono dal gruppo AMAG. Inoltre, Volkswagen Veicoli Commerciali è di nuovo leader di mercato nel segmento dei veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate con una quota di mercato del 21,3%.

Nuovi modelli elettrici aprono nuovi segmenti

La Urban Electric Car Family offre il prossimo impulso alla crescita della mobilità elettrica con un gran numero di nuovi modelli in segmenti aggiuntivi, tra cui veicoli con nomi nuovi e noti come la Volkswagen ID. Polo, la CUPRA Raval o lo Skoda Epiq. La nuova generazione di utilitarie elettriche combina prezzi accessibili e produzione europea e rende la mobilità elettrica ancora più allettante.

Nuova soluzione di ricarica e tariffa di 28 centesimi

Con le nuove soluzioni di ricarica del gruppo AMAG, ricaricare diventa più semplice che mai: i clienti hanno accesso a circa 20.000 stazioni di ricarica in Svizzera e a oltre 1.000.000 di punti di ricarica in tutta Europa. L'offerta inizialmente limitata per la ricarica a 28 centesimi di franco per kilowattora in località selezionate in Svizzera viene prolungata e ampliata per i clienti con veicoli importati da AMAG Import AG - in molti casi, è più conveniente rispetto alla ricarica domestica. Questa offerta è particolarmente interessante per le aziende e per chi percorre molti chilometri e deve ricaricare durante i viaggi.

Portare avanti con coerenza il successo nel campo del leasing

Il portafoglio di leasing di AMAG Leasing AG ha registrato a fine 2025 una crescita moderata rispetto all'anno precedente. A gennaio e ottobre, AMAG Leasing AG ha emesso due obbligazioni senior unsecured per rispettivamente 250 e 150 milioni di franchi. Inoltre, a settembre sono stati collocati due green bond per un volume complessivo di 280 milioni di franchi. Ciò ha creato le condizioni importanti per lo sviluppo futuro del business.

Nell'ottica di un "Leasing as a Service", AMAG Leasing ha inoltre rilevato da Porsche Financial Services Schweiz SA la gestione dei processi di leasing per Porsche.

Ulteriore ampliamento degli impianti fotovoltaici

La Helion Energy AG, appartenente al gruppo AMAG, ha installato lo scorso anno impianti fotovoltaici con una capacità totale di 52,4 GWh - tra cui grandi impianti per Aldi, la Gotthard-Arena e per l'ASTRA a Yverdon. In questo modo, tutti gli impianti installati da Helion producono complessivamente circa il 290% in più di elettricità rispetto a quanta ne consumano le auto elettriche importate dal gruppo AMAG fino ad oggi. Inoltre, Helion ha installato numerose stazioni di ricarica rapida, tra l'altro per il gruppo Migrol, contribuendo ulteriormente allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica in Svizzera.

Helmut Ruhl, CEO di AMAG Group AG: "Dalla politica ci aspettiamo condizioni quadro favorevoli alla trasformazione. Le flessibilizzazioni decise e discusse nell'UE vanno nella giusta direzione. Per raggiungere gli obiettivi climatici svizzeri, sarebbero necessarie misure quali l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica nelle città, il recepimento delle decisioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati volte a facilitare l'accesso di locatarie e locatari nonché proprietarie e proprietari per piani alle soluzioni di ricarica e la rinuncia a un'ulteriore tassazione della mobilità elettrica. La trasformazione è un compito collettivo".