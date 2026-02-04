LIDL Schweiz

Lidl Schweiz: 15 Jahre Zusammenarbeit mit Fairtrade Max Havelaar

Weinfelden (ots)

Für Lidl Schweiz ist Fairtrade ein Versprechen. Von der Plantage bis auf den Teller. Von der Landwirtschaft bis zur Kundschaft. Seit 15 Jahren arbeitet Lidl Schweiz mit Fairtrade Max Havelaar zusammen und bietet übers Jahr verteilt rund 250 Fairtrade-zertifizierte Produkte im Sortiment - von Cashew-Nüssen über Schokoladen bis zu Honig oder Wein. Dank dem "Fairbruary" steht jetzt ein Monat ganz im Zeichen dieser Verbundenheit. Denn Fairtrade liegt Lidl am Herzen. Heute und in Zukunft.

Lidl Schweiz fördert ein respektvolles Miteinander und setzt sich für Gerechtigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein - mit klaren Standards und konkretem Engagement für die Menschen hinter den Produkten. Dabei ist das faire Handeln ein zentraler Pfeiler der Nachhaltigkeitsstrategie von Lidl Schweiz.

Lidl Schweiz übernimmt Verantwortung: Gemeinsam mit Fairtrade Max Havelaar unterstützt Lidl Schweiz Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sowie Arbeitskräfte mit stabilen Mindestpreisen und Prämien für Projekte vor Ort. Fairtrade-Teams begleiten die zertifizierten Betriebe bei der Umsetzung der Fairtrade-Standards und beraten sie darüber hinaus zu Farm-Management, Nachhaltigkeit und sicheren Arbeitsbedingungen. Damit werden nicht nur einzelne Betriebe oder Familien, sondern ganze Gemeinschaften gestärkt. So wird aus Arbeit Perspektive.

Das Fairtrade-Label gehört zu den Produktlabels mit den höchsten Bekanntheits- und Vertrauenwerten. Seit mehr als drei Jahrzehnten beeinflusst Fairtrade die Spielregeln des globalen Handels. Als führende Organisation der weltweiten Bewegung für fairen Handel unterstützt Fairtrade Unternehmen und verbindet Produzentinnen und Produzenten mit Konsumentinnen und Konsumenten. Die Fairtrade-Standards mit konkreten Anforderungen in den gesamten Lieferketten bilden den Rahmen für die Zertifizierung. Sie umfassen soziale, wirtschaftliche und ökologische Kriterien mit dem Ziel, die Wettbewerbsbedingungen im globalen Handel auszugleichen und faire Ernährungssysteme für die kommenden Generationen zu schaffen.

Mehr Informationen zum Engagement von Lidl Schweiz und zur Partnerschaft mit Fairtrade Max Havelaar auf der Nachhaltigkeitsplattform Fairtrade Produkte Schweiz – Fair einkaufen von A bis Z.