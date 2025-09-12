Zentiva

Zentiva, ein führendes europäisches Generikaunternehmen, gibt den Verkauf von Advent an GTCR bekannt

Zentiva, ein führendes europäisches Generikaunternehmen, Advent und GTCR – zwei weltweit führende Private-Equity-Investoren – geben heute den Verkauf von Zentiva durch Advent an GTCR bekannt.

Seitdem Advent im Jahr 2018 Zentiva von Sanofi übernommen hat, arbeitet das Unternehmen eng mit dem Managementteam zusammen, um das Geschäft erfolgreich umzugestalten. Gleichzeitig wurden Investitionen getätigt, um das Arzneimittelportfolio und die Produktionskapazitäten von Zentiva sowohl organisch als auch durch gezielte Fusionen und Übernahmen zu erweitern. Durch dieses Transformationsprogramm hat sich Zentiva zu einem äußerst erfolgreichen eigenständigen Unternehmen mit einem starken Fokus auf operative Exzellenz und F&E-Kompetenzen entwickelt, das Millionen von Patienten in ganz Europa versorgt.

GTCR ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Gesundheitssektor und fundierter Fachkompetenz insbesondere in der Pharmaindustrie. In den letzten 20 Jahren hat GTCR in verschiedene führende Plattformen investiert und Dutzende von Akquisitionen in diesem Bereich getätigt. Mit seiner Erfolgsbilanz in der Pharmabranche und seinem Fokus auf Partnerschaften mit Managementteams zum Aufbau marktführender Unternehmen durch organisches Wachstum, Produktinnovation und strategische Übernahmen ist GTCR gut positioniert, um Zentiva in dieser nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.

Steffen Saltofte, Geschäftsführer von Zentiva, erklärte: „Advent war ein hervorragender Partner auf dem Weg der Transformation von Zentiva. Ihr Engagement, in unsere Kompetenzen, unsere Pipeline und unsere Herstellungsbasis zu investieren, hat maßgeblich zu unserem Wachstum beigetragen und dafür gesorgt, dass wir Millionen von Patienten in ganz Europa besser versorgen können. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit GTCR weiter auszubauen, um weiteres Wachstum zu gewährleisten und den Zugang zu hochwertigen, erschwinglichen Medikamenten zu erweitern."

Tom Allen, geschäftsführender Direktor bei Advent, erklärte: „Als wir Zentiva 2018 von Sanofi erworben haben, erkannten wir die Möglichkeit, einen unabhängigen europäischen Marktführer für erschwingliche Medikamente aufzubauen. Durch die aktive Zusammenarbeit mit dem Managementteam und Investitionen in die Kompetenzen des Unternehmens hat Zentiva seinen Umsatz und sein EBITDA mehr als verdoppelt und damit eine solide Grundlage für die Zukunft geschaffen. Zentiva ist ein hervorragendes Beispiel für die Fähigkeit von Advent, nicht zum Kerngeschäft gehörende Unternehmensbereiche herauszulösen und in florierende, marktführende Unternehmen zu transformieren. Wir sind stolz auf das Erreichte und zuversichtlich, dass Zentiva unter der Eigentümerschaft von GTCR weiterhin hervorragende Leistungen erbringen wird."

Sean Cunningham, geschäftsführender Direktor und Leiter des Geschäftsbereichs Healthcare bei GTCR, erklärte: „Wir freuen uns sehr, mit Steffen Saltofte und dem talentierten Managementteam von Zentiva bei der nächsten Wachstumsphase zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in Bezug auf die organische und anorganische Expansion, eine starke Pipeline und eine hocheffiziente Produktionsplattform. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bereitstellung hochwertiger Medikamente für Patienten in ganz Europa. Wir freuen uns darauf, Zentiva bei der weiteren Umsetzung seiner Mission zu unterstützen."

Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich Anfang 2026 abgeschlossen sein.

Advent wurde von Goldman Sachs und PJT Partners als führende Finanzberater sowie von Freshfields als führender Rechtsberater beraten.

GTCR wurde von Barclays Bank PLC, vertreten durch ihre Investment Bank, und BNP Paribas als leitende Finanzberater, Morgan Stanley & Co. LLC als Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater beraten.

Informationen zu Zentiva

Zentiva sorgt für Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung hochwertiger, erschwinglicher Arzneimittel für mehr als 100 Millionen Menschen in über 30 Ländern in Europa und darüber hinaus. Zentiva verfügt über vier eigene Produktionsstätten und ein breites Netz von externen Produktionspartnern, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Zentiva beschäftigt mehr als 5.000 einzigartige Talente, die sich gemeinsam für die Menschen engagieren, die täglich auf unsere Medikamente angewiesen sind. Besuchen Sie uns unter www.zentiva.com.

Informationen zu Advent

Advent ist ein weltweit führender Private-Equity-Investor, der in Partnerschaft mit Managementteams, Unternehmern und Gründern Unternehmen bei ihrer Transformation unterstützt. Mit 16 Niederlassungen auf 5 Kontinenten verwalten wir ein Vermögen von über 100 Milliarden US-Dollar* und haben 435 Investitionen in 44 Ländern getätigt.

Seit unserer Gründung im Jahr 1984 haben wir in unseren 5 Kernbereichen spezialisierte Marktkenntnisse aufgebaut: Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Industrie und Technologie. Dieser Ansatz wird durch unsere fundierten Kenntnisse der einzelnen Teilsektoren untermauert, die jeden Aspekt unserer Anlagestrategie prägen, von der Suche nach Investitionsmöglichkeiten bis hin zur Zusammenarbeit mit dem Management bei der Umsetzung von Wertschöpfungsplänen. Wir bringen praktische operative Expertise ein, um Unternehmen zu optimieren und voranzubringen.

Wir sind eine der größten privaten Partnerschaften und unsere über 675 Mitarbeiter nutzen das gesamte Ökosystem der globalen Ressourcen von Advent, einschließlich unserer Portfolio Support Group, der Erkenntnisse von Branchenexperten, operativen Partnern und operativen Beratern sowie maßgeschneiderten Tools, um unsere Portfoliounternehmen bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen und zu begleiten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder treten Sie mit uns auf LinkedIn in Kontakt.

*Verwaltete Vermögenswerte (Assets under Management, AUM) zum 30. Juni 2025. Das verwaltete Vermögen umfasst Vermögenswerte, die Advent-Beratungskunden sowie Mitarbeiter- und Dritt-Co-Investmentvehikeln zuzuordnen sind.

Informationen zu GTCR

GTCR wurde 1980 gegründet und ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die nach der „The Leaders Strategy™" investiert – sie sucht und arbeitet mit Führungskräften in Kernbereichen zusammen, um marktführende Unternehmen zu identifizieren, zu erwerben und durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen aufzubauen. GTCR konzentriert sich auf Investitionen in transformatives Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Unternehmens- und Verbraucherdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und -technologie, Healthcare und Technologie, Medien und Telekommunikation. Seit seiner Gründung hat GTCR mehr als 30 Milliarden US-Dollar in über 290 Unternehmen investiert und verwaltet derzeit ein Eigenkapital von rund 50 Milliarden US-Dollar. GTCR hat seinen Hauptsitz in Chicago und unterhält Büros in New York und West Palm Beach. Weitere Informationen finden Sie unter www.gtcr.com.

