IG saubere Umwelt IGSU

Medienmitteilung: «Influencer Flavio Leu wehrt sich gegen Littering»

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Influencer Flavio Leu wehrt sich gegen Littering

Schauspieler und Content-Creator Flavio Leu nutzt seine Reichweite für einen guten Zweck: Am nationalen IGSU Clean-Up-Day vom 19. und 20. September 2025 setzt er sich gemeinsam mit Zehntausenden Helferinnen und Helfern gegen Littering und für eine saubere Umwelt ein.

Schauspieler und Content-Creator Flavio Leu erfreut sich bei jungen Schweizerinnen und Schweizern grosser Beliebtheit: Über 61‘000 Menschen folgen ihm auf TikTok, über 82‘000 Fans zählt er auf Instagram. In seinen Posts spaziert er häufig durch den Wald, während er seine Gedanken sortiert. Gedanken macht er sich auch zum Thema Littering und zieht dabei Parallelen zu seinem Berufsalltag: «Als Content-Creator weiss ich: Das Internet vergisst nichts. Alte Bilder, Videos und Texte tauchen im unpassendsten Moment wieder auf wie ein Bumerang», warnt Flavio Leu. «Aber auch die Natur hat ein Elefantengedächtnis: Achtlos weggeworfene Plastiksäcke, Zigarettenstummel oder Kaugummis belasten die Umwelt und begegnen uns wieder beim Wandern, Schwimmen oder beim Chillen im Park.» Deshalb engagiert sich der Schauspieler und Content-Creator am nationalen IGSU Clean-Up-Day vom 19. und 20. September 2025 und setzt damit ein klares Zeichen gegen Littering.

Prominente Unterstützung und attraktive Preise

Neben Flavio Leu werden Zehntausende Helferinnen und Helfer auf die Strassen gehen, um herumliegenden Abfall einzusammeln: Bereits zum dreizehnten Mal setzen sich dieses Jahr Kindergarten- und Schulkinder, Angestellte und CEOs, Gemeindemitarbeitende und Vereinsmitglieder sowie Politikerinnen und Politiker in der ganzen Schweiz gegen Littering ein. Wer ebenfalls ein Zeichen gegen Littering setzen möchte, kann eine eigene Aufräum-Aktion organisieren oder sich einer Aktion anschliessen. Und wer seine Aufräum-Aktion auf www.clean-up-day.ch registriert, hat die Chance, am 19. oder 20. September von Flavio Leu begleitet zu werden. Zudem winken attraktive Preise: Am Clean-Up-Day-Wettbewerb werden unter Schulen, Gemeinden und Kleingruppen verschiedene Recyclingausflüge verlost.

Schweizweites Engagement

Der nationale Clean-Up-Day wurde 2013 von der IGSU ins Leben gerufen und mobilisiert seither jedes Jahr mehrere zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Er ist Teil des World Cleanup Days, der dieses Jahr am 20. September stattfindet und an dem sich weltweit über 210 Länder aktiv beteiligen. An der letztjährigen Durchführung des IGSU Clean-Up-Days haben sich über 60‘000 Personen an über 750 Aktionen in der ganzen Schweiz beteiligt. Unterstützt wird der Aktionstag vom Bundesamt für Umwelt BAFU, dem Schweizerischen Verband Kommunale Infrastruktur SVKI und von der Stiftung Pusch.

Weitere Informationen zum nationalen IGSU Clean-Up-Day finden Sie auf www.clean-up-day.ch.

Medienkontakt:

Nora Steimer, Geschäftsleiterin IGSU, 043 500 19 91, 076 406 13 86

IGSU – Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering

Die IGSU ist das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering und setzt sich seit 2007 national mit präventiven Sensibilisierungsmassnahmen für eine saubere Umwelt ein. Eine der bekanntesten Massnahmen ist der nationale IGSU Clean-Up-Day, der dieses Jahr am 19. und 20. September 2025 stattfindet. Die Trägerschaft der IGSU bilden die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, 20Minuten, McDonald’s Schweiz, Migros, Coop, Valora, Feldschlösschen, Coca-Cola Schweiz und International Chewing Gum Association. Diese engagieren sich daneben auch mit eigenen Aktivitäten gegen Littering und stellen beispielsweise zusätzliche Abfallkübel auf, führen regelmässige Aufräumtouren rund um ihre Filialen durch oder organisieren Clean-Up-Aktionen mit der Bevölkerung.

Benötigen Sie für einen Bericht über Littering ein Quote oder haben eine Frage zum Thema? Die IGSU-Expert*innen stehen Ihnen gern zur Verfügung.

IGSU Hohlstrasse 532 8048 Zürich Tel 043 500 19 99 clean-up-day@igsu.ch www.clean-up-day.ch