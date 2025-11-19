LIDL Schweiz

Lidl Schweiz informiert über einen Warenrückruf des Produktes "TK Bio Weiderind Fondue Chinoise"

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz ruft aktuell das Produkt "TK Bio Weiderind Fondue Chinoise" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.04.2026 und der Lot-Nummer 25822457 öffentlich zurück. In dem Produkt wurde PFAS über dem gesetzlichen Höchstgehalt nachgewiesen. Daher sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls verzehren.

Das betroffene Produkt "TK Bio Weiderind Fondue Chinoise" wurden bei Lidl Schweiz verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl Schweiz sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschliesslich das Produkt "TK Bio Weiderind Fondue Chinoise" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.04.2026 und der Lot-Nummer 25822457 betroffen. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Lidl Schweiz entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.