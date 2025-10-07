DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Zum Herbstbeginn fallen nicht nur die Blätter, sondern auch die Preise bei Dreame Jetzt bis zu 800 EUR im Herbst-Sale sparen!

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Zum Herbst-Sale präsentiert Dreame Technology, einer der weltweit führenden Hersteller für smarte Haushaltsgeräte, außergewöhnliche Angebote. Bis zum 5. Oktober können Verbraucherinnen und Verbraucher bis zu 800 Euro Rabatt auf ausgewählte Saugroboter, Nass- und Trockensauger, professionelle Styling-Tools sowie Mähroboter erhalten.

Dreame Essentials für ein makellos sauberes Zuhause

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Das neueste Flaggschiff unter den Saugrobotern - mit selbstreinigender Walzen-Mopp-Technologie und kompromissloser Power. Mit einer Saugleistung von 30.000 Pa vereint der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Stärke und Präzision für streifenfreie Böden. Das AquaRoll(TM)-System spült die Walze kontinuierlich mit frischem Wasser aus, verhindert Rückverschmutzung und sorgt für langanhaltende Frische. FluffRoll(TM)-Technologie entfernt zuverlässig Staub und Flecken, selbst aus Fugen, während das intelligente AutoSeal(TM)-System Teppiche und Läufer sofort vor Feuchtigkeit schützt. Abschließend reinigt ThermoHub(TM) die Walze bei 100 °C für perfekte Hygiene und höchsten Komfort.

UVP: 1.499 EUR

Dreame Herbst-Sale: 1.199 EUR

(Vom 07. Oktober bis 08. Oktober)

Dreame X50 Ultra Complete

Leistungsstarke Reinigung bis in die letzte Ecke. Der Dreame X50 Ultra Complete vereint modernste Technologien für eine mühelose und gründliche Reinigung. Das ProLeap(TM)-System garantiert optimale Flächenabdeckung, während MopExtend(TM) RoboSwing tief in Ecken und enge Bereiche vordringt. Mit VersaLift-Navigation erreicht er problemlos enge Stellen und reinigt unter Möbeln. Die HyperStream(TM)-Doppelbürste reduziert Haar- und Fellverwicklungen, und flexible Arme sorgen für präzise Eckenreinigung. Zusätzlich bietet er automatische Lösungsmittelzufuhr, verbesserte AceClean(TM) DryBoard-Wischpflege sowie eine smarte PowerDock(TM)-Basis.

UVP: 1.199 EUR

Dreame Herbst-Sale: 959 EUR

(Vom 07. Oktober bis 08. Oktober

Dreame L40s Pro Ultra Black

KI-gestützter Saugroboter für kompromisslose Sauberkeit. Der Dreame L40s Pro Ultra liefert mit Vormax(TM)-Saugkraft von 19.000 Pa und der HyperStream(TM)-Doppelbürste zuverlässige Reinigung von Staub, Tierhaaren und Schmutz. Mit EasyLeap(TM) überwindet er Hindernisse bis 40 mm. KI-gestützte Nachreinigung und erneutes Nachwischen garantieren makellose Ergebnisse ohne manuelle Eingriffe.

UVP: 899 EUR

Dreame Herbst-Sale: 699 EUR

(Vom 07. Oktober bis 08. Oktober)

Dreame L10s Ultra Gen 2

Leistung und Alltagstauglichkeit zum besten Preis. Der Dreame L10s Ultra Gen 2 überzeugt mit Vormax(TM)-Saugkraft von 10.000 Pa und MopExtend(TM) RoboSwing-Technologie für die Reinigung bis in jede Ecke. Dank vollautomatischer Basisstation ist die tägliche Pflege mühelos. Mit Smart Pathfinder(TM) und 3DAdapt(TM)-Technologien navigiert er präzise und weicht Hindernissen zuverlässig aus.

UVP: 499 EUR

Dreame Herbst-Sale: 415 EUR

(Vom 07. Oktober bis 08. Oktober)

Dreame H12 Pro FlexReach

Ultrabeweglich - perfekt für die Reinigung unter Möbeln. Der H12 Pro FlexReach bietet mit 180°-Flachneigung müheloses Reinigen unter Möbeln. Mit 18.000 Pa Saugkraft, einem TangleCut(TM)-Anti-Verwickler, Dual-Rotationsreinigung und 90 °C-Schnelltrocknung in nur 5 Minuten sorgt er für makellose Böden in einem Durchgang.

UVP: 349 EUR

Dreame Herbst-Sale: 259 EUR

(Vom 07. Oktober bis 08. Oktober)

Dreame H14 Pro

Vielseitiger Nass- und Trockensauger mit Ausdauer. Dank 180°-flexiblem Kopf reinigt der H14 Pro selbst unter Möbeln. Mit 18.000 Pa Saugkraft entfernt er feuchte und trockene Verschmutzungen in einem Arbeitsgang. Sein Heißwasser-Selbstreinigungssystem mit zwei Heißluft-Trocknungsmodi macht die Pflege besonders einfach. Mit bis zu 40 Minuten Laufzeit für 300 m² sorgt er für streifenfreie Sauberkeit.

UVP: 499 EUR

Dreame Herbst-Sale: 359 EUR

(Vom 02. Oktober bis 08. Oktober)

Dreame H15 Pro

Vielseitigkeit und Power für makellose Böden. Der H15 Pro ist mit dem robotergesteuerten DescendReach GapFree(TM)-Arm für randgenaue Reinigung ausgestattet. Mit 21.000 Pa Saugkraft beseitigt er Schmutz, Flüssigkeiten und Rückstände mühelos. Der TangleCut(TM)-Abstreiferverhindert Haarverwicklungen, während das ThermoTub(TM)-System die Bürste bei 100 °C reinigt und sie in nur 5 Minuten bei 90 °C trocknet.

UVP: 529 EUR

Dreame Herbst-Sale: 429 EUR

(Vom 25. September bis 08. Oktober)

Dreame V20 Pro

Präzision und Leistung für ein sauberes Zuhause. Der V20 Pro ist mit dem GapFree(TM) AI Robotic Arm für randgenaue Reinigung bis 0 mm ausgestattet. Mit 210 AW Saugleistung entfernt er mühelos Staub, Krümel und Tierhaare. Der TangleCut(TM) Dual Scraper verhindert Haarverwicklungen, während die Illumination Multi-Surface Brush Teppiche und Hartböden gleichermaßen gründlich reinigt. Dank CelesTect(TM)-Technologie passt sich die Saugleistung intelligent an - für maximale Effizienz und bis zu 90 Minuten Laufzeit.

UVP: 399 EUR

Dreame Herbst-Sale: 359 EUR

(Vom 25. September bis 08. Oktober)

Dreame A1 Pro

Intelligenz und Effizienz für perfekte Rasenpflege. Der A1 Pro kartiert den Garten blitzschnell dank OmniSense 3D Ultra Sensorik - ganz ohne Begrenzungsdrähte. Mit Echtzeit-Routenplanung und U-Mustern mäht er bis zu 1.000 m² pro Tag. Die 3D Omnidirectional Obstacle Avoidance erkennt Hindernisse auf bis zu 40 Metern, während der integrierte Regensensor für unterbrechungsfreie Arbeit sorgt. Über die Dreamehome App lassen sich Zonen, Schnitthöhen und Modi steuern, inklusive 3D-Gartenmodell. Robust nach IPX6-Standard gebaut, lässt sich der A1 Pro einfach mit dem Gartenschlauch reinigen und dank Schnellverschluss werkzeuglos warten.

UVP: 1.599 EUR

Dreame Herbst-Sale: 999 EUR

(Vom 02. Oktober bis 08. Oktob

Dreame Beauty & Hair Must-Haves

Dreame AirStyle Pro Multistyler

7-in-1 Multistyler für professionelle Ergebnisse Zuhause. Der Dreame AirStyle Pro ist ein vielseitiger 7-in-1 Multistyler, der Styling- und Trocknungstools kombiniert. Mit Hochgeschwindigkeits-Luftstrom für schnelles, effektives Styling und verschiedenen Aufsätzen für individuelle Looks. Sein lederähnliches Design vereint Komfort, Eleganz und Alltagstauglichkeit.

UVP: 299 EUR

Dreame Herbst-Sale: 259 EUR

(Vom 25. September bis 08. Oktober)

Dreame Hair Glory Combo

Mehr Glanz, mehr Pflege - der Hair Glory Combo. Mit einem 110.000 U/min Hochgeschwindigkeitsmotor sorgt der Dreame Hair Glory Combo für schnelles, effizientes Trocknen. Er setzt 300 Mio. Platin-Ionen/cm³ frei, schützt die Haarstruktur und bewahrt Glanz. Das intelligente NTC-Haarpflegesystem hält die Temperatur konstant, während zwei Luftstromstärken und vier Wärmestufen Flexibilität beim Styling bieten. Mit nur 345 g ist er ultraleicht und komfortabel.

UVP: 99 EUR

Dreame Herbst-Sale: 85 EUR

(Vom 25. September bis 08. Oktober)

Der Dreame Herbst-Sale ist ab sofort über die offizielle Website von Dreame sowie bei Handelspartnern wie MediaMarkt/Saturn verfügbar. Die Angebote gelten nur für kurze Zeit. Jetzt die Gelegenheit nutzen und das Zuhause mit Dreames neuester Technologie aufwerten - zu attraktiven Sonderpreisen

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/