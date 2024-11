LIDL Schweiz

Lidl Schweiz startet Weihnachtskampagne

Weihnachtsfilm und Spendenaktion

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz läutet die Weihnachtszeit ein: Der diesjährige Weihnachtsfilm zeigt, dass der Zauber der Festtage oft in den kleinen Gesten liegt. Kundinnen und Kunden können Teil dieser Geschichte werden und mit jedem Einkauf Freude schenken. Um auch den Mitarbeitenden Zeit mit ihren Liebsten zu ermöglichen, schliesst der Detailhändler an Heiligabend und Silvester dieses Jahr früher.

Lidl Schweiz stellt seinen diesjährigen Weihnachtsfilm vor. Dieser ist das Herzstück der länderübergreifenden Weihnachtskampagne und wird ab sofort im TV sowie auf den Social-Media-Kanälen ausgestrahlt. Für den Dreh des Weihnachtsfilms konnte Lidl den preisgekrönten Regisseur Tom Hooper gewinnen - oscarprämiert für seine Regiearbeit an "The King's Speech".

Mit der diesjährigen Weihnachtskampagne ermutigt Lidl seine Kundinnen und Kunden dazu, den Zauber von Weihnachten mit anderen zu teilen. So wie das selbstlose Mädchen im Lidl Weihnachtsfilm, das beweist, dass kleine Gesten Grosses bewirken können.

Spendenaktion "A Lidl Help"

Gemeinsam mit der Kundschaft verfolgt der Detailhändler das Ziel, allen ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen. Deshalb begleitet Lidl Schweiz die diesjährige Weihnachtskampagne mit einer Lebensmittelspende-Aktion. Vom 4. November bis 22. Dezember 2024 finden Kundinnen und Kunden in allen Schweizer Lidl Filialen einen Aufsteller mit sechs verschiedenen Flyern. Jeder Flyer steht für einen Spendenartikel. Sobald ein Flyer an der Kasse gescannt wird, erhalten die beiden Tafelorganisationen "Tischlein deck dich" oder die "Schweizer Tafel" ein Produkt gutgeschrieben, das sie an Menschen in Not verteilen.

Früher Ladenschluss an Heiligabend und Silvester

Am 24. und am 31. Dezember 2024 schliesst Lidl Schweiz seine Filialen bereits um 17:00 Uhr. Ausgenommen sind einzelne Filialen in Einkaufszentren, die sich an deren Öffnungszeiten orientieren. Mit den verkürzten Öffnungszeiten will der Detailhändler seinen Mitarbeitenden Zeit für die Familie schenken.

Unter folgendem Link finden Sie unseren Weihnachtsfilm: https://youtu.be/6dOlIrT9R8Y