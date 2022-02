LIDL Schweiz

Lidl Schweiz steigert Umsatz während Veganuary

100 % Umsatzsteigerung mit vegetarischen und veganen Eigenmarken Produkten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Weinfelden (ots)

Mit dem Slogan "Viva Vegan" motivierte Lidl Schweiz seine Kundschaft eine vegane Ernährungsweise im Rahmen des Veganuary auszuprobieren. Der Detailhändler hat damit den Nerv der Zeit getroffen, was sich in einer Umsatzverdoppelung des Gesamtumsatzes der Veggie-Eigenmarke Vemondo, im Vergleich zum Vorjahr, widerspiegelt.

Seit Jahren setzt Lidl Schweiz seinen Fokus auf eine ausgewogene Sortimentsvielfalt, weshalb auch das Veggie Sortiment ständig erweitert wird. Zu diesem gehören unter anderem rund 80 vegane oder vegetarische Alternativprodukte, darunter Fleisch- und Milchersatz-Produkte. Ausserdem bietet der Detailhändler mittlerweile auch ein spannendes Sortiment an Convenience Produkte wie vegane Lasagne und vegane Süsswaren. "Wir spüren schweizweit eine stetig steigende Nachfrage nach unseren veganen und vegetarischen Ersatzprodukten und erhalten viel positives Feedback seitens unserer Kundinnen und Kunden", sagt Andreas Zufelde, Chief Commercial and Marketing Officer bei Lidl Schweiz, "es war uns deshalb ein grosses Anliegen erneut als Hauptsponsor beim Veganuary dabei zu sein und in diesem Rahmen zu motivieren, eine vegane Ernährungsweise mal auszuprobieren". Während des Veganuary hat Lidl Schweiz zum Standardsortiment über 60 zusätzliche vegane und vegetarische Ersatzprodukte in Aktion angeboten.

Dass vegane und vegetarische Produkte sich seit geraumer Zeit besonderer Beliebtheit erfreuen, ist kein Geheimnis. Lidl Schweiz hat diese Beliebtheit während dem Veganuary erneut gespürt - der Gesamtumsatz der veganen und vegetarischen Eigenmarkenprodukte Vemondo konnten während des Januars um 100 % gesteigert werden im Vergleich zum Vorjahr. Auch schon im Jahr 2021 konnte der Detailhändler den Umsatz mit veganen und vegetarischen Produkten gegenüber dem Vorjahr um knapp 60 % steigern.

Bei allen vegetarischen und veganen Vemondo Produkten werden zusätzlich sämtliche CO2-Emissionen ausgeglichen. So können Kundinnen und Kunden ihren Einkauf noch klimafreundlicher gestalten.

Auch in Zukunft wird Lidl Schweiz seine Auswahl an veganen und vegetarischen Produkten steigern und reagiert somit auf die steigende Nachfrage.

Weiterführende Informationen: https://gesagt-getan.lidl.ch/de/detail/Ausbau-unseres-vegetarischen-und-veganen-Angebots