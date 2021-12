Realty ONE Group

Realty ONE Group kommt nach Puerto Rico

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Der neue Eigentümer wird die beliebte Marke in der gesamten Ostkaribik, unter anderem auf den Bahamas, den Turks- und Caicosinseln bis nach Südamerika ausbauen

Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchise-Geber der Welt, hat die Franchiserechte an Puerto Rico und in der gesamten Ostkaribik bis nach Südamerika an einen Eigentümer mit außergewöhnlicher Erfahrung im Immobilienbereich und führenden Unternehmer bei der Expansion der Realty ONE Group im ganzen Land und jetzt weltweit verkauft.

Greg Bardell ist Makler/Eigentümer von Realty ONE Group Unlimited in Lancaster, Pennsylvania, dem ersten Büro der Realty ONE Group, das östlich des Mississippi eröffnet wurde. Außerdem ist er Leiter der Mittelatlantik-Region für die US-Bundesstaaten Pennsylvania, Maryland, Delaware sowie für Washington DC. Bardell und sein Team haben diese Region auf über 1.000 Makler, 8.000 Transaktionen und 2 Milliarden USD Umsatz erweitert.

„Mit jemandem, der so motiviert ist wie Greg und sowohl das Unternehmen als auch diese wunderschöne Region zutiefst liebt, sind die Möglichkeiten, die Marke Realty ONE Group in der Karibik auszubauen, endlos", erklärte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group.

Bardell verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Immobilienbereich, verkauft und vermittelt Tausende von Immobilien, baut maßgefertigte Häuser und Grundstücke und entwickelt mehrere unbebaute Grundstücke in ganz Zentral-Pennsylvania. Seit er 2014 zu dem Unternehmen gestoßen ist, vertritt er die Marke Realty ONE Group mit Leidenschaft und hat neue Franchises im Rekordtempo verkauft, allein 2021 mehr als ein Dutzend.

„Ich glaube, dass die dynamische COOLTURE, das Branding und Coaching der Realty ONE Group in Puerto Rico und in der gesamten Karibik erfolgreich sein werden", erklärte Greg Bardell. „Vor allem aber bin ich davon überzeugt, dass unser Modell und die Liebe zu dem, was wir tun, den Immobilienprofis eine erstaunliche Gelegenheit bieten wird, mehr zu verdienen und sich weiterzuentwickeln."

Die UNBrokerage, wie das Unternehmen in der Branche genannt wird, hat mehr als 17.000 Immobilienprofis in über 400 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und in Kanada und wird zudem Niederlassungen in Singapur, Spanien und Costa Rica sowie dem US-Territorium Puerto Rico eröffnen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchen-Disruptor, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 17.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Kanada, Spanien, Singapur und Costa Rica. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum obersten einen Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.

