LIDL Schweiz

Lidl Schweiz: Schutzmasken erstmals unter 5 Franken

WeinfeldenWeinfelden (ots)

Lidl Schweiz halbiert seine Maskenpreise aktionsweise und geht erstmals unter 5 Franken pro 50er Box. Vom 28.12 bis am 02.01 bietet Lidl Schweiz aktionsweise Schutzmasken zum Preis von 4.95 Franken für eine Box mit 50 Stück an. Die Masken sind landesweit in allen 148 Filialen erhältlich.

Die Maskentragepflicht gilt weiterhin an vielen Orten des öffentlichen Lebens. Viele Menschen sind nach wie vor auf Schutzmasken angewiesen. Detailhändler Lidl Schweiz konnte seine Maskenpreise in den vergangenen Monaten kontinuierlich senken und konnte mehrere Aktionen mit Schutzmasken durchführen. Lidl Schweiz setzt alles daran, allen Kundinnen und Kunden, die auf das Tragen von Schutzmasken angewiesen sind, eine Möglichkeit zu bieten, sich zu einem äusserst attraktiven Preis mit Masken zu versorgen.

Bisher hat Lidl Schweiz die Schutzmasken für 9.90 Franken verkauft. Damit sich Kundinnen und Kunden gerade auch über die Festtagszeit mit günstigen Masken versorgen können, bietet Lidl Schweiz vom 28.12.2020 bis 02.01.2020 die Masken für nur 4.95 Franken pro 50er Box an.

