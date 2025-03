JardinSuisse

Wechsel an der Spitze von JardinSuisse: Marcel Sennhauser übernimmt die Geschäftsführung

Aarau (ots)

Anlässlich der heutigen Delegiertenversammlung von JardinSuisse übernimmt Marcel Sennhauser offiziell die Leitung der Geschäftsstelle in Aarau. Er folgt auf Carlo Vercelli, der nach 21 Jahren in den Ruhestand tritt. Der Verband setzt mit Sennhauser auf eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit breitem Netzwerk. Zudem wird Nicolas Desarzens als neues Mitglied in den Zentralvorstand gewählt.

Marcel Sennhauser bringt breite Erfahrung aus der Verbandswelt mit

Mit der Ernennung von Marcel Sennhauser setzt JardinSuisse auf einen erfahrenen Kommunikations- und Verbandsexperten. Zuvor war er als Verantwortlicher für Kommunikation und Politik sowie als Vizedirektor beim Schweizerischen Baumeisterverband tätig. Dank seiner langjährigen Tätigkeit ist er bestens mit der Schweizer Verbandslandschaft vertraut und in der Politik vernetzt. Der ausgebildete Ingenieur und Kommunikator absolvierte Weiterbildungen an der Universität St. Gallen sowie an der Columbia University in New York. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, die Grüne Branche aktiv zu unterstützen und weiterzuentwickeln", so Sennhauser. Verbandspräsident Olivier Mark ergänzt: "Mit Marcel Sennhauser gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die die Herausforderungen der Branche kennt und unsere Mitglieder mit Weitsicht und Engagement begleiten wird."

Carlo Vercelli prägte JardinSuisse über zwei Jahrzehnte

Nach über zwei Jahrzehnten an der operativen Spitze gibt Carlo Vercelli den Stab weiter und tritt seine Pension an. Seine Amtszeit war von bedeutenden Entwicklungen und Ereignissen geprägt:

Fusion zur heutigen Form von JardinSuisse (2007): Unter seiner Führung wurde aus verschiedenen regionalen und fachspezifischen Gartenbauverbänden eine einheitliche nationale Organisation, die die Interessen der Grünen Branche in der Schweiz effizienter vertritt.

Umzug der Geschäftsstelle nach Aarau (2013): Dieser Schritt stärkte die Position des Verbandes und optimierte die Arbeitsprozesse. Der Standortwechsel ermöglichte eine bessere Erreichbarkeit und eine effizientere Zusammenarbeit mit politischen Akteuren sowie anderen Organisationen.

Engagement während der Pandemie (2020 | 2021): Dank seines proaktiven Krisenmanagements konnte die Branche vergleichsweise gut durch die Krise navigieren. Er setzte sich für klare Schutzkonzepte, Unterstützung bei Kurzarbeit und eine starke Branchenvertretung ein.

Neben diesen Meilensteinen setzte sich Carlo Vercelli mit grossem Engagement für die Stärkung der Grünen Branche ein und trug massgeblich dazu bei, deren Bedeutung in der Gesellschaft zu verankern. Durch seine Arbeit wurde nicht nur das Bewusstsein für den Wert von Gärten für das Wohlbefinden und die Biodiversität geschärft, sondern auch die wirtschaftliche und politische Position der Branche nachhaltig gestärkt.

Nicolas Desarzens verstärkt den Zentralvorstand

Als weiteres wichtiges Traktandum wurde Nicolas Desarzens in den Zentralvorstand von JardinSuisse gewählt. Der engagierte Zierpflanzenproduzent und ehemalige Präsident der Fachgruppe Zierpflanzen tritt die Nachfolge von Peter Huber an, der nach zwölf Jahren aus dem Gremium ausscheidet. Seit 2015 leitet Desarzens den Familienbetrieb "Etablissements Horticole Desarzens", der sich auf die Produktion von Zierpflanzen spezialisiert hat. Mit seiner Wahl sichert sich JardinSuisse die Fachkompetenz im Bereich Zierpflanzenbau.

JardinSuisse dankt Carlo Vercelli und Peter Huber für ihr langjähriges Engagement und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Marcel Sennhauser und Nicolas Desarzens.

JardinSuisse.ch

JardinSuisse ist der Unternehmerverband Gärtner Schweiz. Ihm gehören 1800 Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus, der Topflanzen- und Schnittblumenproduktion, der Baumschulproduktion sowie des Gärtnerischen Detailhandels an. Er bietet seinen Mitgliedern eine umfassende Palette an Dienstleistungen. Dazu gehören die Beratung, Marketing-Unterstützung, die Zertifizierung von Produktionsbetrieben und vieles anderes mehr. Der Verband betreut zudem die gärtnerische Berufsbildung von der Grundbildung bis zur Ausbildung zum Gärtnermeister. Innerhalb der vergangenen 15 Jahre hat sich der Branchenumsatz der Grünen Branche nahezu auf CHF 5 Milliarden verdoppelt.