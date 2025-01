SEYER

Von München nach New York: SEYER erobert die Fashion Week

München (ots)

Iljana Tokouzbalidis, Founder und CEO von SEYER, feiert mit ihrem Taschenlabel SEYER bemerkenswerte Erfolge: sie stellt ihre luxuriösen Business-Bags auf der New York Fashion Week und somit auf einem der prestigeträchtigsten Modebühnen der Welt vor. In Kooperation mit Flying Solo, einer der angesagtesten Fashionstores in Manhattan, setzt SEYER ein starkes Statement für modernen, zeitgemäßen Luxus.

SEYER verbindet urbanen Stil mit innovativem Design und höchster italienischer Handwerkskunst. Die Marke steht für Taschen, die Business und Lifestyle nahtlos vereinen - mit smarten Details wie herausnehmbaren Laptop-Sleeves und Add-ons. Iljana Tokouzbalidis bringt ihre Design-DNA in die pulsierende Stadt New York. Ihre Kollektionen verkörpern nicht nur den Rhythmus der Metropole, sondern auch die Qualität, Präzision und Funktionalität, für die deutsches Design weltweit bekannt ist.

Ein echtes Statement für moderne Business-Professionals

Mit ihrem Auftritt auf der New York Fashion Week beweist SEYER, dass deutsche Design-Exzellenz international gefragt ist. Die Taschen sind nicht nur ein Stil-Statement, sondern auch ein Symbol für eine neue Generation von Business-Professionals, die Eleganz und Funktionalität mühelos miteinander kombinieren wollen. SEYER hebt sich durch seinen ikonischen Segment-Griff ab - ein Markenzeichen, das sofort ins Auge fällt und jede Tasche zu einem unverkennbaren Accessoire macht.

Durch den modernen Metropolitan-Style und das quiet-luxury Design hat sich SEYER schnell als angesagter Newcomer etabliert und gibt nun sein Debüt auf der New York Fashion Week.

