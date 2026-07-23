Berner Fachhochschule (BFH)

Nikita Kachaev und Samuele Provenzi erhalten den Tschumi-Preis 2026

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Der Eduard Tschumi Musikpreis 2026 geht an den Pianisten Nikita Kachaev und den Gitarristen Samuele Provenzi. Die beiden Preisträger erhalten jeweils ein Preisgeld in der Höhe von 7000 Schweizer Franken.

Nikita Kachaev und Samuele Provenzi erhalten den Tschumi-Preis 2026

Der Studiengang Master Specialized Music Performance der Hochschule der Künste Bern HKB ist die höchste Stufe der klassischen Musikausbildung in der Schweiz. Alljährlich wird der/dem Absolvent*in mit der besten Gesamtbewertung in der anspruchsvollen dreiteiligen Master-Prüfung der Eduard Tschumi Musikpreis verliehen. Gewonnen haben mit der identischen Abschlussnote in der aktuellen Ausgabe 2026 je einen Preis in der Höhe von 7000 CHF der Pianist Nikita Kachaev im traditionellen Solist*innen-Diplom sowie der Gitarrist Samuele Provenzi der Vertiefung Neue Musik. Der Gewinner in der Vertiefung Solist*in erhält mit der Unterstützung der Bürgi-Willert-Stiftung ausserdem die Möglichkeit, im Saisonprogramm des Berner Symphonieorchesters als Kammermusikpartner oder als Solist aufzutreten.

Die Gewinner des Eduard Tschumi Musikpreises

Nikita Kachaev absolvierte seine Ausbildung am Musikcollege «N. A. Rimski-Korsakow» in St. Petersburg bei Professor Pawel Egorow, sowie am St. Petersburger Konservatorium, wo er ausserdem ein künstlerisches Aufbaustudium (Assistenz) in der Klasse von Professor Oleg Vainshtein absolvierte. 2026 schloss er den Master Specialized Performance Classical an der HKB in Bern ab, wo er Klavier bei Professor Tomasz Herbut studierte. Nikita Kachaev nahm an verschiedenen Projekten in der Schweiz teil, darunter am Festival Les Jardins Musicaux. Er tritt regelmässig als Solist und in Kammerensembles auf, ist als Korrepetitor tätig und arbeitet mit Orchestern zusammen. 2024 spielte er Rachmaninows 4. Klavierkonzert mit dem Sinfonieorchester Brjansk, und 2026 Liszts 2. Klavierkonzert mit dem Berner Symphonieorchester. Er nahm an Meisterkursen bei Alexey Lubimov, Andreas Staier, Dmitry Bashkirov und Vladimir Ovchinnikov teil. Daneben widmet sich Kachaev der wissenschaftlichen Forschung, interdisziplinären Performance-Projekten, Uraufführungen zeitgenössischer Musik sowie der historisch informierten Aufführungspraxis auf historischen Instrumenten.

Samuele Provenzi ist ein italienischer Gitarrist und künstlerischer Forscher. Er studierte am Liceo Musicale «G. Verdi» in Mailand sowie an den Konservatorien in Mailand und Brescia. An der Hochschule der Künste Bern absolvierte er den Master Specialized Music Performance/Neue Musik bei Elena Càsoli. Sein Schaffen verbindet historische Aufführungspraxis, zeitgenössische Musik und experimentelle Klangforschung. Mit der von ihm entwickelten FLUMIA Box, einem technologischen Klang-Licht-Wasser-System, erforscht er Energie, Wahrnehmung und Nachhaltigkeit. 2025 erschien bei Stradivarius sein Album «François de Fossa – The Guitar Soldier»; 2026 wurde er für ein Projekt mit dem mdi ensemble in Mailand ausgewählt.

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