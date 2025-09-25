LIDL Schweiz

Lidl Schweiz informiert über einen Warenrückruf des Produktes "Healthy Fit Vegan Protein Bar Hazelnut Nougat".

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz ruft aktuell das Produkt "Healthy Fit Vegan Protein Bar Hazelnut Nougat" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten bis 01.05.2026 und dem Strichcode 8720892340870 und 8720892346346 öffentlich zurück. Dieses Produkt enthält den Inhaltsstoff Rapsprotein-Isolat, wodurch es für Personen mit einer Senfallergie ungeeignet ist. Dies wird auf der Verpackung nicht deklariert. Kundinnen und Kunden mit einer Senfallergie wird ausdrücklich davon abgeraten, dieses Produkt zu konsumieren.

Das betroffene Produkt "Healthy Fit Vegan Protein Bar Hazelnut Nougat" wurde bei Lidl Schweiz verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl Schweiz sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschliesslich das Produkt "Healthy Fit Vegan Protein Bar Hazelnut Nougat" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten bis 01.05.2026 und dem Strichcode 8720892340870 und 872089234634 betroffen. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Lidl Schweiz entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.