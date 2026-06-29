Berner Fachhochschule (BFH)

Leitungswechsel im Wirtschaftsingenieurwesen und Data Engineering an der BFH

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Die Berner Fachhochschule BFH stärkt ihre Kompetenzen für die digitale und industrielle Transformation: Mit Jörg Grimm im Wirtschaftsingenieurwesen und Jürgen Vogel im Data Engineering übernehmen per 1. August 2026 zwei ausgewiesene Experten die Verantwortung für Bereiche, die für die Fachkräfteausbildung der Zukunft zentral sind.

Prof. Dr. Jörg Grimm übernimmt die Leitung des Fachbereichs Wirtschaftsingenieurwesen von Prof. Dr. Stefan Grösser, der den Fachbereich vor rund zehn Jahren aufgebaut und erfolgreich etabliert hat. Jörg Grimm bringt langjährige Erfahrung aus Forschung und Industrie sowie seine bisherige Tätigkeit als Dozent und Verantwortlicher der Vertiefung «Supply Chain and Process Engineering» mit. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Einkauf, technologiebasierte Innovationen in und für Lieferketten sowie die Gestaltung nachhaltiger und resilienter Wertschöpfungsnetzwerke.

«Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure spielen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Industrie. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir den Fachbereich weiterentwickeln und unsere Studierenden darauf vorbereiten, technologische Innovationen erfolgreich in Unternehmen und Gesellschaft zu verankern», sagt Jörg Grimm.

Die Anforderungen an Unternehmen und deren Umfeld verändern sich rasant. Digitalisierung, Automatisierung, nachhaltige Produktion und der Umgang mit globalen Unsicherheiten verlangen nach Fachpersonen, die technische und wirtschaftliche Perspektiven verbinden können. Diesen Entwicklungen trägt der Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen mit praxisnaher Ausbildung, anwendungsorientierter Forschung und enger Zusammenarbeit mit Industriepartnern Rechnung.

Data Engineering als Grundlage der datengetriebenen Zukunft

Im Bereich Data Engineering hat Prof. Dr. Jürgen Vogel die Studiengangsleitung von Prof. Dr. Erik Graf übernommen. Erik Graf hat die Vertiefungsrichtung Data Engineering im Bachelor Informatik aufgebaut und deren Weiterentwicklung zum eigenständigen Bachelor-Studiengang massgeblich geprägt.

Jürgen Vogel forscht und lehrt seit vielen Jahren in den Bereichen Data Engineering und Machine Learning. Sein Schwerpunkt liegt in der Anwendung von modernen Text-Analyse-Verfahren wie Large Language Models (LLMs) für innovative Software-Lösungen. Unter seiner Leitung soll der Studiengang seine Position als Antwort auf den wachsenden Fachkräftebedarf im Datenbereich weiter stärken.

«Daten sind heute eine der wichtigsten Ressourcen unserer Gesellschaft. Unser Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden, die Daten nicht nur analysieren, sondern robuste und verantwortungsvolle Dateninfrastrukturen entwickeln können – als Grundlage für Innovationen in Wirtschaft, Industrie und im öffentlichen Sektor», erklärt Jürgen Vogel.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen wächst die Bedeutung qualitativ hochwertiger Daten und leistungsfähiger Datenplattformen. Entsprechend steigt die Nachfrage nach Spezialistinnen und Spezialisten, die Daten entlang ihres gesamten Lebenszyklus nutzbar machen können – von der Erfassung und Speicherung bis zur intelligenten Auswertung.

Gemeinsam in Richtung Campus Biel/Bienne 2028

Die Weiterentwicklung beider Bereiche erfolgt vor dem Hintergrund eines bedeutenden Meilensteins für die BFH Technik und Informatik: Mit dem Bezug des neuen Campus Biel/Bienne im Herbst 2028 entstehen moderne Rahmenbedingungen für interdisziplinäre Zusammenarbeit, innovative Lehr- und Lernformen sowie eine noch engere Vernetzung mit Wirtschaft und Industrie.

«Mit Jörg Grimm und Jürgen Vogel übernehmen zwei ausgewiesene Persönlichkeiten Verantwortung für Bereiche, die für die Zukunft unseres Departements und unserer Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind. Gemeinsam werden sie die Ausbildung der nächsten Generation von Fachkräften weiter stärken und die Position der BFH als praxisnahe Innovationspartnerin ausbauen», sagt Prof. Dr. Roger Filliger, Direktor der BFH Technik und Informatik.

Der neue Campus bietet optimale Voraussetzungen, um Kompetenzen aus Informatik, Engineering und Management noch stärker zusammenzuführen und Studierende auf die Herausforderungen einer zunehmend digitalisierten und vernetzten Arbeitswelt vorzubereiten.

Wirtschaftsingenieurwesen an der BFH

Der Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen verbindet Technik, Informatik und Management. Studierende entwickeln Lösungen an der Schnittstelle von Technologie, Nachhaltigkeit und Unternehmensführung und gestalten die Transformation von Industrie und Unternehmen aktiv mit. Der Studiengang bietet die drei Vertiefungen Business Engineering, Industrial Engineering sowie Supply Chain and Process Engineering an. Absolventinnen und Absolventen können ihr Studium im Master of Science in Engineering (MSE) weiterführen und vertiefen.

Ausführliche Informationen zum Studium und den Berufsperspektiven: bfh.ch/wing

Infoveranstaltungen des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen: bfh.ch/wing-info

Data Engineering an der BFH

Der Bachelor-Studiengang Data Engineering vermittelt Kompetenzen in Datenmanagement, Datenarchitekturen und Künstlicher Intelligenz. Studierende lernen, Dateninfrastrukturen und intelligente Datensysteme zu entwickeln – eine Schlüsselkompetenz für Digitalisierung und datengetriebene Innovationen. Zur Wahl stehen die zwei Vertiefungen Applied Data Analytics und Machine Learning Engineering. Für eine weitere Spezialisierung bietet sich der anschliessende Master of Science in Engineering (MSE) an.

Ausführliche Informationen zum Studium und den Berufsperspektiven: bfh.ch/data-engineering

Infoveranstaltungen des Bachelor-Studiengangs Data Engineering: bfh.ch/data-engineering-info

Kontakt

Prof. Dr. Roger Filliger, Direktor, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, direktion-ti@bfh.ch, +41 32 321 67 20

Prof. Dr. Jörg Grimm, Leiter Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, joerg.grimm@bfh.ch, +41 32 321 62 71

Prof. Dr. Jürgen Vogel, Leiter Studiengang Data Engineering, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, juergen.vogel@bfh.ch, +41 32 321 64 92

Bettina Huber, Leiterin Marketing und Kommunikation, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, bettina.huber@bfh.ch, +41 32 321 63 79

Berner Fachhochschule Mediendienst TI ________________________________ Seevorstadt 103b, CH 2502 Biel mediendienst.ti@bfh.ch bfh.ch/ti

Weiteres Material zum Download Dokument: 260629_Medienmitteil~urwesen_BFH-TI.docx Dokument: 260629_Press-release~Science_BFH-TI.docx