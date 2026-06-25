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ARTE-Streamingtipps im Juli

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Straßburg (ots)

K U L T U R | P O P K U L T U R

Summer of Disco

Schwerpunkt | Online ab 28. Juni auf arte.tv und auf ARTE

Disco never dies! Der "Summer of Disco" feiert mit Kultfilmen, Konzerten und zahlreichen neuen popkulturellen Dokus das Musikgenre aus den 70er Jahren, das bis heute nachhallt: als musikalische Revolution, als Spiegel gesellschaftlicher Umbrüche und als globales Kulturphänomen.

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The Way We Move

Deaf Performing: Körper als Musik

Web Only | Dokumentation | Online ab 6. Juli auf arte.tv

Amber Galloway, Pionierin der musikalischen Interpretation in Gebärdensprache, zeigt die tiefe und unbekannte Verbindung zwischen der Welt gehörloser Menschen und der Musik.

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Warschau musikalisch

Der Palast auf dem Wasser

Musik | Online ab 12. Juli auf arte.tv und am 19. Juli auf ARTE

Der Palast auf dem Wasser in Warschau, einst Sommerresidenz des letzten polnischen Königs, ist eine Insel der Kunst und Eleganz im weitläufigen Lazienki-Park. ARTE erkundet den Palast und seine Parklandschaft in einem Rundgang, begleitet von Alain Planès, der Chopin live vor Ort interpretiert.

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K I N O | S E R I E N | F E R N S E H F I L M E

Filme von Mike Leigh

Filmreihe | Online ab 1. Juli auf arte.tv

Mal ironisch, mal verzweifelt wie in "All or Nothing" erweist sich Mike Leigh als einer der brillantesten Beobachter des modernen England. ARTE zeigt vier seiner Filme.

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Five Bedrooms

Web Only | Serie | Online ab 3. Juli auf arte.tv

An einem feucht-fröhlichen Hochzeits-Singletisch beschließen fünf Fremde, gemeinsam ein Haus zu kaufen und zusammenzuziehen.

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After the Party

Web Only | Serie | Online ab 10. Juli auf arte.tv

Pennys Welt bricht zusammen, als sie auf einer Party ihren Mann Phil beschuldigt, einen Freund ihrer Tochter sexuell missbraucht zu haben, und niemand ihr glaubt. Von ihrem Umfeld abgelehnt, muss Penny entscheiden, was ihr wichtiger ist: die Wahrheit oder die Beziehung zu ihrer Tochter.

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A K T U A L I T Ä T | G E S E L L S C H A F T | G E S C H I C H T E

Alles inklusive - Die Geschichte des Cluburlaubs

Dokumentation | Online ab 2. Juli auf arte.tv und am 9. Juli auf ARTE

Die Dokumentation beleuchtet mit exklusiven Archivaufnahmen und spannenden Zeitzeugen den Wandel des Cluburlaubs - von den spartanischen Anfängen der 1950er über die sexuelle Freizügigkeit der 70er zum modernen Luxus-Tourismus heute.

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S.O.S. Mittelmeer

Dokumentarfilm | Online ab 21. Juli auf arte.tv und am 28. Juli auf ARTE

Das Mittelmeer ist nach der Arktis die Klimaregion der Welt, die sich am zweitschnellsten erwärmt. Im Rahmen des Schwerpunkts "Klimawandel - Menschenwandel" machen weitere Dokumentationen auf eine Welt aufmerksam, die von der Klimakrise bedroht ist.

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Die UNO in der Veto-Falle

Web Only | Dokumentarfilm | Online ab 27. Juli auf arte.tv

Seit 80 Jahren steht das Vetorecht der UN-Sicherheitsrats-Mitglieder in der Kritik. Der Film analysiert, wie Vetos Krisen wie in Gaza oder der Ukraine verschärfen, befragt Experten und sucht nach Alternativen für eine handlungsfähigere UN.

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W I S S E N S C H A F T | E N T D E C K U N G

Nachhaltig? Aber Wie?!

Web Only | Dokumentationsreihe | Online ab 13. Juli auf arte.tv

Papiertüte oder Plastiktüte? Flasche oder Dose? Smartphone - neu oder refurbished? Nachhaltig konsumieren - wie geht das eigentlich? Jede Folge der Reihe nimmt sich eines dieser alltäglichen Themen vor und hinterfragt augenzwinkernd und unterhaltsam zahlreiche Nachhaltigkeitsversprechen.

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M U S I K

RAYE & Guests

Live at Montreux Jazz Festival 2026

Web Only | Konzert | Online ab 6. Juli auf arte.tv

Zur Eröffnung der 60. Festivalausgabe lädt die britische Sängerin und Songwriterin RAYE mehrere internationale Popstars ein, um gemeinsam mit ihr einen einzigartigen Abend zu gestalten.

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Mozart: Die Zauberflöte

Festival d'Aix-en-Provence 2026

Konzert | Am 11. Juli im Livestream auf arte.tv und auf ARTE

Seit Jahren zählt "Die Zauberflöte" zu den meistgespielten Opern beim Festival in Aix-en-Provence. Nach acht Jahren kehrt Mozarts Werk nun zurück auf den Spielplan.

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