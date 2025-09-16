Berner Fachhochschule (BFH)

Neuer Bachelor-Studiengang in Landschaftsarchitektur

Neuer Bachelor-Studiengang in Landschaftsarchitektur: Kreative und nachhaltige Antworten auf urbane Herausforderungen

Die Frage nach der Zukunftsfähigkeit in Zeiten von Hitzeperioden und Starkregen, verdichteten Städten und neuen Mobilitätsbedürfnissen prägen das Leben in urbanen Räumen. Gleichzeitig wächst der Ruf nach Sicherheit, Biodiversität, sozialer Gerechtigkeit und Inklusion. Ab Herbst 2026 bildet die Berner Fachhochschule BFH mit dem neuen Bachelor of Arts in Landschaftsarchitektur eine Generation von Landschaftsarchitekt*innen aus, die Stadt, Natur und Gesellschaft ganzheitlich denken und nachhaltige Stadtentwicklung kreativ gestalten.

Systeme verstehen, Landschaft gestalten, Gesellschaft bewegen

Unter diesem Leitsatz wurde der neue Studiengang entwickelt und Mitte September vom Fachhochschulrat der BFH bewilligt.

Menschen brauchen funktionierende Lebensräume. Die Stadt von morgen vereint Klimaanpassung und Lebensqualität mit Funktion und Gestaltung. Hier entfaltet die Landschaftsarchitektur ihr volles Potenzial: Sie versteht Landschaft nicht nur als Raum, sondern als komplexes System. Um den vielschichtigen Anforderungen solcher Systeme gerecht zu werden, vereint der Studiengang die Expertise der BFH aus den Bereichen Gestaltung, Ökologie, Wirtschaft, Technik und Soziales. Diese gelebte Interdisziplinarität eröffnet neue Denk- und Handlungsweisen und schafft einen Mehrwert, der weit über die Grenzen einzelner Disziplinen hinausgeht. Im praxisnahen Lernformat des Reallabors bearbeiten die Studierenden vielschichtige Fragestellungen urbanisierter Räume. In enger Zusammenarbeit mit Gemeinden, Städten, Planungsbüros und Bürger*innen analysieren sie bestehende Situationen und entwickeln gestalterische Lösungen mit gesellschaftlicher Relevanz.

«Die Landschaftsarchitektur ist längst über das reine «Grünmachen» hinausgewachsen. Sie prägt heute als federführende Kraft den Städtebau und übernimmt Verantwortung für eine Zukunftsfähigkeit, die Natur, Gesellschaft und Raum in ihrer Ganzheit verbindet.» sagt Projektleiter des Studiengangs Prof. Daniel Baur.

Flexibel studieren – gezielt wirken

Ob Vollzeit oder Teilzeit: Der neue Studiengang richtet sich an kreative, verantwortungsbewusste Menschen, die Räume nicht nur gestalten, sondern den gesellschaftlichen Wandel mitprägen wollen. Direkt zugelassen werden Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem verwandten Beruf wie beispielsweise Gärtner*in EFZ und einer eidgenössischen Berufsmatura. Wer über die nötige schulische Vorbildung verfügt, jedoch keine Arbeitserfahrung mitbringt, kann diese mit einem Vorstudienpraktikum in der Bauwirtschaft ergänzen.

Erfahren Sie mehr über Inhalte, Aufbau und Perspektiven des Bachelor-Studiengangs in Landschaftsarchitektur an der BFH: bfh.ch/ba-landschaftsarchitektur

Podiumsveranstaltung an der Holz Basel

Landschaftsarchitektur als treibende Kraft urbaner Systeme

Die BFH begeistert künftige Landschaftsarchitekt*innen, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Vertreter*innen aus Politik, Immobilienwirtschaft und der jungen Generation diskutieren, wie urbane Grünräume strategisch und interdisziplinär entwickelt werden können – und warum gerade jetzt der richtige Moment ist, mutig und richtungsweisende Schritte zu gehen.

14. Oktober 2025, 15:00 – 16:00 Uhr an der Messe Holz 2025 in Basel

Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei.

