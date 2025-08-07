PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Berner Fachhochschule (BFH) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Berner Fachhochschule (BFH)

Einladung zum Schweizer Agrarpolitik Forum

Einladung zum Schweizer Agrarpolitik Forum
  • Bild-Infos
  • Download
Mehr zum Agrarpolitik Forum

Liebe Medienschaffende

Der Land- und Ernährungswirtschaft droht ein nie dagewesener Personalmangel. Wie kann man den Nachwuchs fördern, welche politischen Rahmenbedingungen braucht es und wie ist die Kurve überhaupt noch zu kriegen – das diskutieren wir am Schweizer Agrarpolitik Forum.

Das Schweizer Agrarpolitik Forum findet am 28. und 29. August an der BFH-HAFL statt und bietet zusammen mit dem INFORAMA eine neutrale Plattform für einen offenen und konstruktiven Dialog über aktuelle agrarpolitische Themen.

Auf dem Programm stehen spannende Beiträge, unter anderem von:

  • Christina Bachmann-Roth, Unternehmerin und Politikerin sowie Präsidentin der Mitte Frauen Schweiz spricht über den Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft
  • Pierrick Jan und Alexander Zorn von Agroscope präsentieren Erkenntnisse aus 25 Jahren Strukturwandel
  • Andreas Wasserfallen, Jurist und Agronom, berichtet über Familienbetriebe und das Bodenrecht.

Das detaillierte Programm finden Sie hier: Schweizer Agrarpolitik Forum.

Wir freuen uns darauf, Ihnen am 28. oder 29. August bei uns auf dem BFH-HAFL-Campus in Zollikofen einen spannenden Einblick in die Agrarpolitik zu geben.

Hier finden Sie bereits ein paar Gedanken von zwei Agronomiestudierenden zur Zukunft der Schweizer Landwirtschaft: «Neue Ideen für die Agrarpolitik: Was die nächste Generation will»

Danke, dass Sie sich vorgängig bei uns anmelden. 

Kontakt bei Fragen oder für die Anmeldung

Hansjürg Jäger, Dozent Agrarpolitik und -märkte,  hansjuerg.jaeger@bfh.ch
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Berner Fachhochschule (BFH) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Berner Fachhochschule (BFH)
Weitere Storys: Berner Fachhochschule (BFH)
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren