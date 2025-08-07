Einladung zum Schweizer Agrarpolitik Forum
Liebe Medienschaffende
Der Land- und Ernährungswirtschaft droht ein nie dagewesener Personalmangel. Wie kann man den Nachwuchs fördern, welche politischen Rahmenbedingungen braucht es und wie ist die Kurve überhaupt noch zu kriegen – das diskutieren wir am Schweizer Agrarpolitik Forum.
Das Schweizer Agrarpolitik Forum findet am 28. und 29. August an der BFH-HAFL statt und bietet zusammen mit dem INFORAMA eine neutrale Plattform für einen offenen und konstruktiven Dialog über aktuelle agrarpolitische Themen.
Auf dem Programm stehen spannende Beiträge, unter anderem von:
- Christina Bachmann-Roth, Unternehmerin und Politikerin sowie Präsidentin der Mitte Frauen Schweiz spricht über den Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft
- Pierrick Jan und Alexander Zorn von Agroscope präsentieren Erkenntnisse aus 25 Jahren Strukturwandel
- Andreas Wasserfallen, Jurist und Agronom, berichtet über Familienbetriebe und das Bodenrecht.
Das detaillierte Programm finden Sie hier: Schweizer Agrarpolitik Forum.
Wir freuen uns darauf, Ihnen am 28. oder 29. August bei uns auf dem BFH-HAFL-Campus in Zollikofen einen spannenden Einblick in die Agrarpolitik zu geben.
Hier finden Sie bereits ein paar Gedanken von zwei Agronomiestudierenden zur Zukunft der Schweizer Landwirtschaft: «Neue Ideen für die Agrarpolitik: Was die nächste Generation will»
Danke, dass Sie sich vorgängig bei uns anmelden.
Kontakt bei Fragen oder für die Anmeldung Hansjürg Jäger, Dozent Agrarpolitik und -märkte, hansjuerg.jaeger@bfh.ch