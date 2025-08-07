Berner Fachhochschule (BFH)

Einladung zum Schweizer Agrarpolitik Forum

Liebe Medienschaffende

Der Land- und Ernährungswirtschaft droht ein nie dagewesener Personalmangel. Wie kann man den Nachwuchs fördern, welche politischen Rahmenbedingungen braucht es und wie ist die Kurve überhaupt noch zu kriegen – das diskutieren wir am Schweizer Agrarpolitik Forum.

Das Schweizer Agrarpolitik Forum findet am 28. und 29. August an der BFH-HAFL statt und bietet zusammen mit dem INFORAMA eine neutrale Plattform für einen offenen und konstruktiven Dialog über aktuelle agrarpolitische Themen.

Auf dem Programm stehen spannende Beiträge, unter anderem von:

Christina Bachmann-Roth, Unternehmerin und Politikerin sowie Präsidentin der Mitte Frauen Schweiz spricht über den Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft

Pierrick Jan und Alexander Zorn von Agroscope präsentieren Erkenntnisse aus 25 Jahren Strukturwandel

Andreas Wasserfallen, Jurist und Agronom, berichtet über Familienbetriebe und das Bodenrecht.

Das detaillierte Programm finden Sie hier: Schweizer Agrarpolitik Forum.

Wir freuen uns darauf, Ihnen am 28. oder 29. August bei uns auf dem BFH-HAFL-Campus in Zollikofen einen spannenden Einblick in die Agrarpolitik zu geben.

Hier finden Sie bereits ein paar Gedanken von zwei Agronomiestudierenden zur Zukunft der Schweizer Landwirtschaft: «Neue Ideen für die Agrarpolitik: Was die nächste Generation will»

Danke, dass Sie sich vorgängig bei uns anmelden.

Kontakt bei Fragen oder für die Anmeldung Hansjürg Jäger, Dozent Agrarpolitik und -märkte, hansjuerg.jaeger@bfh.ch