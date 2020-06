Gruner+Jahr, Gala

Annika Lau über Ehemann Frederick Lau: "Bei uns fliegen die Fetzen"

Offen wie nie spricht TV-Moderatorin Annika Lau, 41, im GALA-Interview (Heft 24/2020, ab heute im Handel) über ihre Ehe mit Schauspielstar Frederick Lau, 30, der kürzlich auch Schlagzeilen durch eine Rauferei in einem Elektromarkt machte. Annika Lau: "Sie glauben ja gar nicht, wie viele Flausen der Mann im Kopf hat! Er ist wirklich sehr emotional und ein genialer Schauspieler. Ich sage immer: Genie und Wahnsinn bedingen sich gegenseitig." Ihre Beziehung beschreibt sie als ebenso turbulent wie liebevoll. "Bei uns fliegen die Fetzen. Wir reiben uns viel, wir streiten und wir kämpfen auch viel miteinander. Ich sehe das so: Wo Reibung ist, da entsteht viel Wärme, und genau diese Wärme ist das, was uns zusammenhält." Sie sei "sehr stolz" auf Frederick. "Wenn er strahlt, dann strahlt die ganze Welt um ihn herum."

Annika und Frederick Lau sind seit fünf Jahren verheiratet. Sie haben drei Kinder.

