Barbara Meier verrät: "Es wird ein Mädchen!"

Hamburg, 3.6.2020 (ots)

Die Liebe von Top-Model Barbara Meier, 33, und dem österreichischen Selfmade-Milliardär Klemens Hallmann, 44, wird in rund zwei Monaten von einem Kind gekrönt. Beim exklusiven Babybauch-Shooting mit GALA (Heft 24/2020, ab morgen im Handel) und RTL verriet Barbara Meier jetzt: "Es wird ein Mädchen!" Über die Erziehung seien sie und ihr Mann sich einig: Das Kind soll "genauso traditionell wie wir" erzogen werden, "mit Werten wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit". Barbara Meier weiter: "Ein bisschen schwieriger wird es mit der Bodenständigkeit, denn Klemens und ich haben auf der ganzen Welt Freunde. Wir sind an Orten, wo viel Glamour ist. Aber uns ist sehr wichtig, dass unsere Tochter lernen wird, dass Geld nicht vom Himmel fällt, sondern man hart dafür arbeiten muss."

Auch der Tag der Geburt ist von dem Paar, das vorigen Sommer in Venedig geheiratet hat, bereits durchgeplant. Barbara Meier: "Klemens will mit in den Kreißsaal. Ich finde es schön, wenn er den ersten Moment unseres Kindes miterlebt. Männer können in der Schwangerschaft ja wenig aktiv teilhaben. Ich rede zum Beispiel viel mit dem Baby, wenn ich alleine bin. Natürlich kann er auch mit dem Baby durch meinen Bauch reden, aber da höre ich ja mit."

