SRG SSR

Le Swiss Satellite Radio passano in nuove mani

Berna (ots)

Dopo una procedura di selezione aperta e approfondita, la SSR ha trovato due acquirenti idonei per le Swiss Satellite Radio: CH Media rileva Radio Swiss Pop a partire da gennaio 2027, mentre digris AG gestirà le emittenti Radio Swiss Classic e Radio Swiss Jazz a partire da luglio 2027. Entrambe gli acquirenti si sono impegnati a mantenere l'orientamento musicale e contenutistico delle emittenti per almeno due anni.

La SSR è impegnata nell'attuazione del progetto di trasformazione Enavant, che mira a rafforzarne la digitalizzazione, l'agilità e l'efficienza. Allo stesso tempo, si sta riorganizzando in un contesto finanziario mutato, anche in risposta alla riduzione del canone decisa dal Consiglio federale (cfr. Comunicato stampa del 14 settembre 2026). Nell'ambito di questa riorganizzazione, la SSR sta rivedendo anche la propria strategia aziendale. È in questo contesto che ha deciso di vendere le Swiss Satellite Radio. Queste ultime possono essere gestite anche da radio private; la loro gestione, in quanto emittenti puramente musicali, non rientra nel mandato della SSR previsto dalla Concessione.

Dopo una procedura di selezione aperta e approfondita, la SSR ha trovato due acquirenti idonei per le Swiss Satellite Radio: CH Media rileva Radio Swiss Pop a partire da gennaio 2027, mentre digris AG gestirà le emittenti Radio Swiss Classic e Radio Swiss Jazz a partire da luglio 2027. Il Consiglio d'amministrazione della SSR ha approvato la vendita il 16 settembre 2026. Sul prezzo di vendita è stata concordata la riservatezza.

Continuità garantita per il pubblico

Nel processo di vendita, la SSR si è adoperata affinché le emittenti musicali, apprezzate e consolidate presso il pubblico, mantenessero il loro carattere attuale: le emittenti conservano quindi il loro orientamento musicale attuale e continuano a essere diffuse senza conduzione e con una quota pubblicitaria contenuta. La quota di musica svizzera resta invariata, pari ad almeno il 50%. È inoltre garantita la diffusione tramite DAB+, streaming, piattaforme terze e operatori di reti via cavo.

I vincoli di vendita definiti dalla SSR sono validi per due anni. Trascorso questo termine, i nuovi proprietari decideranno autonomamente in merito alla configurazione del palinsesto, nonché alle modalità di diffusione e commercializzazione delle proprie emittenti.

La SSR continua a promuovere la musica svizzera

La vendita delle emittenti musicali non modifica in alcun modo l'impegno della SSR a favore della musica svizzera. In base alla "Carta della musica svizzera", la SSR continua a sostenere la musica e le artiste e gli artisti svizzeri nella propria programmazione, e a dare adeguato spazio alla musica svizzera nella propria offerta.

Le acquirenti

CH Media

CH Media è una delle maggiori aziende mediatiche private della Svizzera e riunisce offerte leader nei settori radio, TV, stampa e digitale. In quanto maggiore gruppo radiofonico privato del Paese, l'azienda vanta un'esperienza pluriennale e strutture consolidate per la gestione e la diffusione di programmi musicali.

Contatto: kommunikation@chmedia.ch, +41 58 200 50 10

digris AG

Digris gestisce reti DAB+ in Svizzera, Francia e Gran Bretagna. Oltre il 50% di tutte le emittenti radiofoniche DAB svizzere sono diffuse da digris.

Contatto: Thomas Gilgen (thomas.gilgen@digris.ch), +41 44 552 48 56