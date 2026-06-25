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Premio Culturale Manor 2027: svelati i vincitori della 45ª edizione

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Basilea (ots)

Le giurie del Premio Culturale Manor 2027 si sono riunite e hanno designato i vincitori della 45ª edizione. Gli artisti premiati sono: Paula Santomé per il Cantone di Basilea Città, Davide-Christelle Sanvee per Ginevra, Livio Casanova per i Grigioni, Amanda Camenisch per Sciaffusa e Caterina De Nicola per il Cantone di Zurigo. Manor si congratula vivamente con i vincitori, che ora si dedicano alla preparazione delle rispettive mostre.

Per questa 45ª edizione del Premio Culturale Manor, gli artisti vincitori si inseriscono nella continuità di un premio che, anno dopo anno, mette in luce la diversità e la vitalità della creazione contemporanea in Svizzera.

Installazione, performance, scultura, pittura o suono: le loro opere esplorano la memoria, l'identità, la trasformazione e le narrazioni della nostra società. Grazie al Premio Culturale Manor, ogni artista beneficerà di una mostra personale in un'istituzione di riferimento della propria regione, nonché di una pubblicazione nel 2027. Manor ribadisce così il proprio impegno duraturo a favore della giovane scena artistica contemporanea svizzera.

La nomina del vincitore del Cantone di San Gallo è rinviata alla primavera del 2027 e le sue opere saranno esposte nell'ambito del Premio Culturale Manor 2028.

Al Kunstmuseum Basel, il Premio Culturale Manor è stato assegnato a Paula Santomé. Nata in Spagna nel 1994, l'artista vive e lavora a Basilea. Laureata con un master in belle arti presso l'Institut Art Gender Nature della Basel Academy of Art and Design, ha presentato il suo lavoro in numerose mostre in Svizzera e all'estero.

Paula Santomé mescola disegno, rilievo, scultura e installazione per creare opere ispirate a racconti personali, miti e immagini raccolte. Attraverso forme organiche e materiali quali l'alluminio, la ceramica o il vetro, esplora temi quali l'emancipazione, la resistenza e la trasformazione. Le sue opere mettono in discussione le rappresentazioni del corpo e i rapporti di potere, immaginando al contempo nuove forme di libertà.

paulasantome.com

A Ginevra, la giuria del Museo d'arte moderna e contemporanea ha assegnato il Premio Culturale Manor 2027 a Davide-Christelle Sanvee. Nata nel 1993, l'artista vive e lavora a Ginevra e sviluppa una pratica al crocevia tra installazione e performance. Formatasi in arti visive alla Haute école d'art et de design di Ginevra, si è specializzata nelle pratiche performative e nel lavoro del corpo nello spazio. Ha inoltre studiato architettura d'interni ad Amsterdam, il che alimenta il suo approccio ai luoghi e ai loro usi.

Nella sua pratica, Davide-Christelle Sanvee concepisce la performance come una forma al tempo stesso scenica e un mezzo di emancipazione. Ispirata dal teatro e dalla critica delle istituzioni, si appropria dei luoghi che occupa facendo emergere narrazioni invisibili, a metà strada tra storie personali e memoria collettiva. Lavora a partire dagli spazi stessi per far circolare le presenze del passato e indurre il pubblico a riconsiderare il contesto in cui si trova.

Nei Grigioni, al Museo d'arte dei Grigioni di Coira, il Premio Culturale Manor 2027 va a Livio Casanova. Nato a Siat, dove è cresciuto, l'artista vive oggi tra i Grigioni e Berna. Laureato alla Scuola superiore delle arti di Berna e poi al Dutch Art Institute di Arnhem, ha esposto in particolare alla Kunsthalle di Berna, al Museo d'arte dei Grigioni e al Württembergischer Kunstverein di Stoccarda.

Livio Casanova parte da tessuti antichi, stoffe ricamate o tele consumate, che recano tracce di uso e di memoria, e li integra direttamente nelle sue composizioni. Li mette in relazione con motivi, segni e gesti grafici tratti da racconti storici e popolari, legati in particolare alle tradizioni tessili, alla stregoneria o a figure culturali come Heidi. Combinando fili, simboli e immagini, crea opere in cui si intrecciano la trasmissione delle storie, l'artigianato e la creazione contemporanea, in un dialogo tra materia e immaginario.

liviocasanova.ch

Al Museum zu Allerheiligen di Sciaffusa, il Premio Culturale Manor 2027 viene assegnato ad Amanda Camenisch. Nata nel 1987 e originaria di Sciaffusa, l'artista vive e lavora a Londra dal 2014. Formatasi in fotografia, antropologia sociale e antropologia dell'arte e della cultura, ha presentato il suo lavoro in diverse istituzioni in Svizzera, Germania e Regno Unito.

Nella sua pratica artistica, Amanda Camenisch combina installazioni, scultura, suono, film e performance per creare ambienti immersivi e partecipativi. Partendo da materiali organici come la cera, i minerali, le piante o i tessuti, esplora i concetti di trasformazione, rigenerazione ed esperienza collettiva. Le sue opere prendono spesso vita attraverso laboratori, performance o interventi sonori che favoriscono lo scambio e nuove forme di relazione tra persone, oggetti e spazio.

www.amandacamenisch.com

Al Kunst Museum Winterthur, il Premio Culturale Manor 2027 per il Cantone di Zurigo viene assegnato a Caterina De Nicola. Nata nel 1991 a Ortona, in Italia, e residente a Zurigo, l'artista sviluppa una pratica multidisciplinare che mescola installazione, performance, suono e lavoro sull'oggetto. Laureata all'École cantonale d'art di Losanna, ha svolto un soggiorno artistico a La Becque a La Tour-de-Peilz ed ha esposto il suo lavoro in diverse istituzioni in Svizzera e all'estero.

Caterina De Nicola trasforma oggetti trovati, materiali di recupero ed elementi visivi della vita quotidiana in installazioni immersive. Si interessa al modo in cui immagini, simboli e oggetti circolano nella società contemporanea, si ripetono e cambiano significato. Attraverso un approccio sperimentale e vicino al "do it yourself", crea ambienti in cui assemblaggio, détournement e riciclaggio diventano strumenti per osservare e interrogare il mondo attuale.

www.caterinadenicola.com

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Un impegno a favore della giovane scena artistica svizzera

Il Premio Culturale Manor, che ha festeggiato i suoi 40 anni nel 2022, è uno dei principali premi per la promozione dell'arte contemporanea in Svizzera. È stato lanciato nel 1982 da Philippe Nordmann nel fine di offrire una piattaforma alle giovani artiste e ai giovani artisti svizzeri. Viene assegnato ogni anno da una giuria di professionisti a rotazione nelle seguenti città: Aarau, Basilea, Bienne, Coira, Ginevra, Losanna, Lucerna (per la Svizzera centrale), Lugano, San Gallo, Sciaffusa, Sion e Winterthur. Per molte artiste e molti artisti, il Premio Culturale Manor è stato il trampolino di lancio per una carriera internazionale.

Manor si congratula vivamente con le vincitrici e i vincitori del Premio Culturale Manor 2027 e augura loro ogni successo per il loro futuro percorso artistico.

In merito a Manor

In qualità di gruppo di grandi magazzini più grande della Svizzera, Manor mira a ispirare la sua clientela con un'esperienza omnichannel e a 360 gradi, sia fisicamente, nei grandi magazzini, che online, su manor.ch e con l'app Manor. Il Gruppo Manor comprende 56 grandi magazzini Manor, 21 supermercati Manor Food e 23 ristoranti Manora. L'azienda è presente in tutte le regioni del Paese e impiega circa 6800 persone.

Attualmente, circa 700 produttrici e produttori locali riforniscono i supermercati Manor Food con prodotti di stagione nell'ambito del programma di sostenibilità "Locale". Manor è orgogliosa di offrire una gamma di oltre 5000 prodotti locali per sostenere le agricoltrici, gli agricoltori e le imprese locali e promuovere la produzione agricola regionale. Ingredienti freschi di altissima qualità e prodotti locali certificati provenienti da un raggio massimo di 30 km vengono utilizzati anche per preparare i piatti dei ristoranti Manora.

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