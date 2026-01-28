Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

La vignetta autostradale arriva a scadenza, non dimenticate

Vernier/Ostermundigen

Il TCS ricorda che tutte le persone che circolano sulle autostrade svizzere devono acquistare la vignetta 2026 entro il 1° febbraio. In caso contrario, si rischia una multa. La vignetta elettronica non viene rinnovata in modo automatico. Secondo l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), lo scorso anno il 45% ha scelto la variante digitale.

La vignetta 2026 è di colore blu. Tuttavia, per molti automobilisti che optano per la versione digitale questo aspetto non è più determinante. Da due anni l'e-vignetta può essere acquistata tramite il portale online www.e-vignette.ch dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). La vignetta 2025 è valida fino al 31 gennaio; dal 1° febbraio 2026, chi non dispone della nuova vignetta potrebbe ricevere una multa.

L'e-vignetta è in crescita

Secondo l'UDSC, lo scorso anno quasi cinque milioni di veicoli circolavano con un'e-vignetta (rispetto ai 3,8 milioni del 2024). Di queste, il 42% è stato acquistato da proprietari di veicoli con targhe estere.

A differenza della vignetta adesiva, l'e-vignetta non è legata al veicolo bensì alla targa. Questo rappresenta un vantaggio soprattutto per chi dispone di targhe trasferibili e per chi acquista un nuovo veicolo nel corso dell'anno. Senza contare che si risparmia la seccatura di rimuovere la vecchia vignetta.

Le vignette adesive continuano a essere disponibili nei consueti punti vendita e presso le sezioni del TCS. La vignetta va applicata sul bordo del parabrezza oppure dietro lo specchietto retrovisore interno, senza ostacolare la visuale. Il TCS consiglia di rimuovere le vecchie vignette: la polizia può infatti multare chiunque abbia la visuale limitata a causa delle vignette già scadute.

Attenzione ai costi fraudolenti

Il TCS raccomanda di acquistare l'e-vignetta solo tramite il portale ufficiale dell'UDSC. Il costo della vignetta è di 40 franchi svizzeri, sia la versione adesiva sia quella digitale. Non vengono applicate spese supplementari. Esistono siti fraudolenti che imitano quello ufficiale: eventuali costi aggiuntivi possono essere un segnale di truffa.

Utilizzo dei proventi della vignetta

I proventi della vignetta autostradale confluiscono nel Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). In questo modo contribuiscono alla manutenzione, all'esercizio e allo sviluppo delle strade nazionali svizzere. Inoltre, finanziano importanti progetti di mobilità nelle aree d'agglomerato, comprese piattaforme di interscambio, infrastrutture ciclabili e pedonali e progetti legati ai trasporti pubblici. La vignetta rappresenta quindi una fonte d'investimento fondamentale per una rete di trasporti svizzera sicura e affidabile.