Il TCS ha testato i raschietti per il ghiaccio: tre modelli sono eccellenti

Per avere un parabrezza libero dal ghiaccio, serve un raschietto adatto. Il TCS ha esaminato attentamente nove modelli in un test approfondito. Il test ha dimostrato che, in linea generale, tutti i raschietti svolgono il loro compito, ma i modelli semplici offrono risultati molto buoni.

Chi al mattino trova la propria auto con i vetri ghiacciati ha bisogno di un raschietto che possa garantire una visuale libera in modo rapido ed efficace. All'inizio di quest'anno, il TCS ha testato nove modelli diversi di raschietti per il ghiaccio. Il criterio più importante era ovviamente l'efficacia nella rimozione del ghiaccio, che ha influito maggiormente sulla valutazione finale. Sono stati inoltre valutati l'ergonomia, la qualità costruttiva, la sicurezza e le eventuali funzioni aggiuntive.

Il vincitore del test: semplice e robusto

Il test condotto dagli esperti del TCS ha dimostrato che tutti e nove i modelli svolgono bene il proprio compito, con differenze nel complesso contenute. Tuttavia, il modello X-Treme si è distinto nettamente, raggiungendo 85 punti su 100. Il raschietto X-Treme ha convinto per la sua efficacia e rapidità nella rimozione del ghiaccio. È un raschietto semplice e robusto, che ha svolto il suo lavoro senza problemi. Il suo prezzo di 4.50 franchi al momento del test, lo piazza come secondo più economico tra quelli testati.

Anche i modelli ProPlus e Walser hanno ottenuto oltre l'80% dei punti e sono stati valutati con la menzione "eccellente". Il ProPlus ha colpito per la sua forma compatta, mentre il Walser per le sue funzioni aggiuntive, come la gomma tergivetro. Tuttavia, il prezzo di 24.95 franchi, è decisamente più elevato rispetto ai modelli semplici.

I modelli economici convincono

Gli altri sei modelli hanno ottenuto tra i 60 e i 79 punti, meritando la valutazione "molto consigliato". Da notare che il raschietto del marchio Kärcher ha ottenuto solo 60 punti, nonostante il prezzo elevato di 54.90 franchi, il secondo più caro del test. Questo raschietto rimuove il ghiaccio tramite un disco rotante elettrico con lame in plastica. Sebbene offra una manipolazione sicura, il modello Kärcher si è dimostrato molto lento e, a causa della sua costruzione complessa, sensibile agli urti e alle cadute.

Il test del TCS ha confermato che tutti i modelli possono garantire vetri liberi dal ghiaccio. Le differenze principali riguardano la prestazione di base: a che velocità e con che efficacia viene rimosso il ghiaccio. È emerso che i raschietti semplici, robusti ed economici ottengono risultati molto buoni. Chi desidera funzionalità aggiuntive troverà sicuramente il modello adatto grazie all'ampia offerta presente sul mercato.

I consigli principali per un parabrezza libero dal ghiaccio