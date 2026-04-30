Hostpoint AG

25 anni di Hostpoint: un quarto di secolo per l'Internet svizzero

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Rapperswil-Jona (ots)

25 anni fa a Rapperswil-Jona nasce una start-up, che negli anni si è trasformata nel più grande provider di web hosting svizzero e nel registrar di domini leader in Svizzera. Grazie anche alla sua indipendenza e alla gestione diretta della proprietà, Hostpoint gode di un posizionamento eccellente ed è pronta ad affrontare il futuro anche in un contesto caratterizzato da crescenti esigenze in materia di sovranità digitale.

Quando Hostpoint è stata fondata, nella primavera del 2001, l'obiettivo di questa giovane impresa era quello di rendere il web hosting più semplice, performante e accessibile a tutti, sia dal punto di vista tecnico che economico. Questa idea ha portato Hostpoint al successo: l'azienda è cresciuta costantemente fino a diventare il principale provider di web hosting e il registrar di domini leader in Svizzera e da allora riveste un ruolo fondamentale per l'Internet elvetico.

L'offerta di prodotti e servizi è stata continuamente ampliata. Oltre ai tradizionali settori chiave dell'hosting e dei domini, Hostpoint si è affermata anche come fornitore di soluzioni e-mail e Office, di sistemi modulari per siti web e nell'ambito dell'e-commerce. Parallelamente allo sviluppo del portafoglio di prodotti, l'assistenza personale ai clienti ha sempre rivestito un ruolo di primo piano. Con un supporto gratuito 7 giorni su 7 tramite e-mail e telefono in quattro lingue, Hostpoint è leader nell'assistenza clienti nel settore dell'hosting svizzero.

Tra le tappe più importanti nella storia dell'azienda ricordiamo l'introduzione del Pannello di controllo Hostpoint, sviluppato internamente, nel 2007 e l'acquisizione di gran parte degli ex clienti Switch, nel 2015, dopo che il registry di domini .ch ha dovuto rinunciare alle relazioni commerciali con i clienti finali. Il raggiungimento del milione di domini gestiti nel 2022 è stato uno dei principali traguardi raggiunti da questa giovane azienda.

Un quarto di secolo all'insegna della crescita continua

Anche dopo 25 anni, Hostpoint continua a crescere. Oggi l'azienda gestisce oltre 1,3 milioni di domini, ospita circa 340 000 siti web e gestisce 800 000 indirizzi e-mail. Nella sede di Rapperswil-Jona (SG) Hostpoint occupa circa 130 collaboratrici e collaboratori. Solo dieci anni fa il personale contava appena 50 persone e negli ultimi cinque anni è cresciuto di quasi il 70%.

Negli ultimi 25 anni, dall'ascesa dei social media e degli smartphone alla diffusione dei servizi cloud fino alle applicazioni basate sull'IA, Internet e le esigenze della clientela sono cambiate radicalmente. Hostpoint, però, è riuscita a evolversi costantemente seguendo lo sviluppo tecnologico e confermando la propria posizione di fornitore svizzero affidabile per i servizi cloud.

Oggi, temi come sicurezza, stabilità, protezione dei dati e sovranità digitale sono più centrali che mai. In ambito di e-mail e Office, Hostpoint sta registrando una forte crescita della domanda, perché sempre più spesso la clientela vuole affidarsi a un servizio di posta elettronica che conserva i dati in Svizzera. E questo è proprio uno dei principali punti di forza di Hostpoint, il radicamento alla piazza economica svizzera. Tutti i dati vengono conservati su server ubicati in Svizzera e anche lo sviluppo software, il supporto e l'amministrazione operano in Svizzera. In qualità di azienda gestita esclusivamente dalla proprietà, tuttora svizzera, Hostpoint coniuga indipendenza tecnologica e radicamento sul territorio.

Posizionamento ottimale anche per il futuro

Come spiega Markus Gebert, co-fondatore e CEO di Hostpoint: "Negli ultimi anni il mercato svizzero dell'hosting ha subito profonde trasformazioni e si è consolidato sempre più. Mentre diversi provider sono stati acquisiti da gruppi internazionali, Hostpoint ha mantenuto la propria indipendenza. Noi vogliamo proseguire coerentemente lungo il nostro percorso, crescere ancora e puntare anche in futuro su qualità, vicinanza alla clientela e infrastrutture svizzere affidabili."

Hostpoint - il principale provider cloud svizzero per hosting, domini ed e-mail

Con 25 anni di esperienza, Hostpoint è il più grande provider di web hosting e il principale registrar di domini in Svizzera. Hostpoint offre soluzioni semplici per domini, siti web, shop online ed e-mail, il tutto da un unico fornitore. In qualità di registrar di domini accreditato ICANN, Hostpoint gestisce oltre 1,3 milioni di nomi di dominio. Grazie a un'infrastruttura all'avanguardia con server collocati in Svizzera, Hostpoint garantisce ogni giorno una gestione impeccabile di circa 340 000 siti web svizzeri e di 800 000 account di posta elettronica. La migliore assistenza del settore offre un servizio clienti personalizzato, competente ed efficiente in quattro lingue, gratuitamente, 7 giorni su 7. L'azienda, gestita al 100% dai proprietari e con sede a Rapperswil-Jona SG, impiega circa 130 persone.