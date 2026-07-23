SRG SSR

Una nuova collezione di documentari per un viaggio alla scoperta di mondi sconosciuti

Berna (ots)

Una nuova collezione speciale su Play Suisse propone una selezione avvincente e diversificata di documentari. La raccolta presenta storie suggestive provenienti dal mondo animale, imprese coraggiose del mondo scientifico e racconti dal cuore della Svizzera. Il pezzo forte è il film "Il ritorno del falco pescatore", nel quale una biologa e un biologo cercano di reintrodurre questo uccello rapace in Svizzera.

La nuova collezione speciale "I migliori documentari dell'estate" su Play Suisse invita le spettatrici e gli spettatori in viaggi alla scoperta di mondi sconosciuti. Sulla piattaforma streaming Play Suisse della SSR, 14 film documentari offrono punti di vista insoliti e raccontano storie avvincenti provenienti dal mondo animale e dalla scienza. Offrono inoltre uno sguardo sulla Svizzera da diverse prospettive, dalla storia della musica elvetica fino al turismo in piena espansione. L'ampia scelta propone interessanti scoperte per tutti i gusti e interessi.

Dal Nepal a Tarasp

La collezione speciale narra storie provenienti dalla Svizzera e dal resto del mondo.

In "Oltre la luce" di Stephan Chiesa, il protagonista Daniele è impegnato in Nepal insieme a tre studenti del Politecnico federale di Zurigo (ETH). L'obiettivo è costruire una centrale idroelettrica che porti l'elettricità a sei villaggi sperduti dell'Himalaya. Il progetto si trasforma anche in una sfida umana, perché nulla va come pianificato.

In "Il segreto di Berna" di Stascha Bader tutto ruota attorno alla capitale federale e al suo ruolo fondamentale nella scena musicale della Svizzera tedesca. Bader intraprende una sorta di viaggio alla ricerca delle radici musicali che lo porta ad esplorare il lontano passato della tradizione musicale bernese. La sua ricerca si trasforma anche in un viaggio alle radici dell'identità svizzera.

Nel film "Svizzera, travolti dal turismo", Jörg Huwyler illustra il boom del turismo in Svizzera. Accompagna un gruppo di turiste e turisti asiatici nella Svizzera centrale e nell'Oberland bernese, documenta la giornata lavorativa di una controllora e mostra un villaggio preso d'assalto dopo l'uscita di una serie Netflix. Huwyler ha girato la maggior parte del documentario con il proprio iPhone, ciò gli ha consentito di mescolarsi al gruppo di turiste e turisti e di avvicinarsi alle persone in viaggio.

Il castello di Tarasp è il protagonista del film "Il nostro castello" di Susanna Fanzun e Oliver Conrad. È stato gestito dalla famiglia della regista per oltre tre generazioni. Nel 2016, con l'artista Not Vital, si è aperto un nuovo capitolo. La regista racconta la storia del castello secolare; il documentario è arricchito anche da elementi di animazione.

Una biologa e un biologo reintroducono il falco pescatore in Svizzera

Il pezzo forte della collezione è il documentario "Il ritorno del falco pescatore" di Stephan Rytz. Nel film si seguono le vicende della biologa Wendy e del biologo Denis. Insieme si dedicano all'ambizioso progetto di reintrodurre in Svizzera il falco pescatore, ormai estinto nella Confederazione a causa della silvicoltura e dello sviluppo industriale. Circa un secolo fa, questo imponente uccello migratore si ritirò nelle regioni più settentrionali d'Europa e scomparve dalle nostre latitudini. Nel documentario, Wendy e Denis si rivolgono a un esperto scozzese che li aiuta nel loro progetto.