H+ Die Spitäler der Schweiz

H+ presenta il percorso per un'assistenza ospedaliera moderna, affidabile e finanziabile: agire assieme ora

Bern (ots)

Gli ospedali e le cliniche svizzeri sono fortemente sotto pressione strutturale. Allo stesso tempo aumenta costantemente il bisogno di prestazioni sanitarie ben coordinate e di qualità elevata. Oggi l'associazione nazionale degli ospedali H+, assieme a PwC Svizzera, presenta uno studio sulle "Prospettive per il futuro del panorama ospedaliero svizzero" e le proprie richieste che vi sono collegate, con chiare priorità politiche e linee direttive per una trasformazione sostenibile del sistema ospedaliero e la pretesa di partecipare attivamente all'organizzazione del mutamento.

Il presente studio di PwC sul panorama ospedaliero del futuro conferma: lo stato attuale del finanziamento e del pilotaggio del sistema ospedaliero non è un'opzione. Una trasformazione è inevitabile, e fattibile. Gli ospedali e le cliniche sono enormemente sotto pressione, e quest'ultima si acuirà ulteriormente a causa dello sviluppo demografico e del progresso tecnologico. Lo studio di PwC mostra che queste sfide sono strutturali e che senza ammodernamento si acuiranno ulteriormente. Nel contempo, esso conferma che una trasformazione mirata può garantire a lungo termine la qualità, la raggiungibilità e l'economicità dell'assistenza sanitaria. Gli ospedali vogliono assumersi la responsabilità nella cooperazione, la digitalizzazione e nuovi modelli. "Lo studio di PwC indica dove vi sono campi d'azione e quali sono le condizioni quadro necessarie per permettere una riorganizzazione sostenibile del panorama ospedaliero", constata Regine Sauter, la presidente di H+.

Tre leve per un panorama ospedaliero sostenibile

Lo studio di PwC identifica tre conduttori centrali della trasformazione: un'assistenza assistenza sanitaria modulata, il passaggio al regime ambulatoriale e la digitalizzazione. Gli ospedali e le cliniche sono pronti per ampliare le reti dell'assistenza sanitaria, offrire sempre più prestazioni nel settore ambulatoriale e portare avanti l'innovazione digitale, ma tutto ciò richiede condizioni quadro adeguate. H+ formula richieste chiare all'indirizzo di politica, Cantoni e partner tariffali. Il finanziamento sostenibile che permette gli investimenti necessari è prioritario, affinché gli ospedali e le cliniche possano garantire alla popolazione anche in futuro un'assistenza sanitaria di qualità elevata, ben raggiungibile e affidabile.

Riforme per un sistema ospedaliero sostenibile

Basandosi sui risultati di PwC H+ s'impegna in favore di uno sviluppo ulteriore del sistema, che salvaguarda allo stesso modo la qualità, la garanzia delle cure e la stabilità finanziaria. In occasione dell'odierna conferenza mediatica H+ ha presentato nove settori in cui la politica e i partner tariffali devono preparare il terreno necessario. Tre sono i settori tematici prioritari:

1. Garantire il finanziamento - adeguare le tariffe ai costi reali

Le tariffe devono coprire i costi reali nel settore ambulatoriale e stazionario, tenendo conto del rincaro. Pure per nuove mansioni di legge per ospedali e cliniche il finanziamento deve sempre essere regolato. Non da ultimo le tariffe devono permettere anche gli investimenti necessari per un sistema sanitario sostenibile.

2. Promuovere in modo coerente il passaggio al regime ambulatoriale

Le cure ambulatoriali sgravano il personale e soddisfano il desiderio dei pazienti - questo trasferimento, tuttavia, funziona unicamente con tariffe che coprono i costi. L'introduzione del finanziamento uniforme va sfruttata quale opportunità per una distribuzione equa del finanziamento; a tale scopo le prestazioni ambulatoriali devono infine essere rimunerate adeguatamente e lo sviluppo ulteriore dei forfait ambulatoriali deve aver luogo in maniera coerente.

3. Ammodernare la pianificazione delle cure - dalle regioni cantonali a quelle delle cure

La pianificazione ospedaliera non deve limitarsi ai confini cantonali. Occorre una coordinazione e una collaborazione più stretta tra i Cantoni e occorre pensare in regioni delle cure. Utilizzando i dati e processi di pianificazione trasparenti, si riescono a garantire l'efficienza e la garanzia delle cure. Gli ospedali e le cliniche, dal canto loro, vi contribuiscono con le reti coordinate.

"Non si tratta di definire il numero di ospedali. Si tratta di trasformare ora il sistema in modo intelligente e coordinato", dice Anne-Geneviève Bütikofer, direttrice di H+. "Ogni rinvio delle riforme necessarie significa costi maggiori, compromette la garanzia delle cure e blocca le innovazioni."

La trasformazione riesce unicamente grazie alla collaborazione

Il sistema sanitario svizzero si trova dinnanzi a un mutamento sostanziale. Per H+ e gli ospedali e le cliniche questa trasformazione significa: trasformare invece di ridurre. Gli ospedali e le cliniche forniscono il loro contributo: efficienza, qualità, cooperazione. Ora servono la volontà politica e decisioni che permettono di effettuare gli investimenti necessari, di ammodernare la pianificazione e di rendere vincolante la digitalizzazione. "Se tutti gli attori - ospedali, politica, Cantoni e assicuratori - agiscono congiuntamente, la nostra assistenza sanitaria rimane di qualità elevata, ben raggiungibile e affidabile", riassume Anne-Geneviève Bütikofer.

