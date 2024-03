SKODA / AMAG Import AG

Skoda Schweiz ist Importeur des Jahres 2023 in der Kategorie Aftersales

Skoda Schweiz wurde anlässlich der "Importer of the Year" Verleihung vom Hersteller mit dem 1. Platz in der Kategorie "Aftersales" geehrt. Der prestigeträchtige Award bestätigt nochmals die herausragenden Leistungen aller Beteiligten im vergangenen Jahr.

An der alljährlich stattfindenden Skoda "Importer of the Year" Verleihung werden die internationalen Märkte mit diversen prestigeträchtigen Awards für ihre Leistungen ausgezeichnet. Skoda Schweiz wurde für das Jahr 2023 mit dem 1. Platz in der Kategorie "Aftersales" geehrt. Die internationale Auszeichnung unterstreicht die herausragenden Leistungen, welche Skoda Schweiz im letzten Jahr erzielt hat.

Markus Kohler, Brand Director Skoda Schweiz, freut sich: "Es macht mich sehr stolz, dass wir diesen Preis von unserem Herstellerwerk verliehen bekommen haben. Im letzten Jahr wurden wir zum Importeur des Jahres 2022 gewählt und durften den 1. Platz in der Kategorie Sales Europe mit nach Hause nehmen. Und nun ein Jahr später holen wir uns auch den 1. Platz in der Kategorie Aftersales. Dies ist eine grossartige Bestätigung, dass unsere Massnahmen Früchte tragen und alle am selben Strang ziehen. Mein Dank gilt dem gesamten Skoda Team, welches immer mit grosser Leidenschaft und viel Herzblut dabei ist und unserem Händlernetz, welches für Skoda tagtäglich Höchstleistungen erbringt."

Skoda ist seit jeher für seinen "Human Touch" bekannt, bei welchem die individuellen Mobilitätsbedürfnisse der Kundinnen und Kunden an oberster Stelle stehen. Für Thomas Mani, Head of Aftersales Skoda Schweiz, ist klar: "Uns ist es wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden wissen, dass wir auch nach dem Erwerb eines Fahrzeuges stets für Sie da sind. Wir wollen eine Kundschaft, welche uns vertraut und zufrieden mit unserem Service ist, denn dies ist Teil unserer Skoda DNA. Mein besonderer Dank gilt darum unseren Skoda Servicepartnern, denn diese bilden das Fundament für solch herausragende Ergebnisse."

Der Award wird durch ein Top-Managementteam von Skoda Auto vergeben. Dabei werden Kriterien gemessen, die für den Bereich Aftersales besonders wichtig sind wie unter anderem Kundenzufriedenheit und -loyalität, Servicezahlen und Markenimage.