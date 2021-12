SKODA / AMAG Import AG

SKODA ENYAQ iV ist "Lieblingsauto der Schweiz 2022"

Erstes vollelektrisches SUV von SKODA überzeugt Schweizer Publikum

Zum zweiten Mal in Folge holt sich SKODA den Titel "Lieblingsauto der Schweiz"

Rund 30'000 Leserinnen und Leser stimmten für ihr Lieblingsauto ab

Am 8. Dezember 2021 fand zum elften Mal die renommierte Preisverleihung zum "Schweizer Auto des Jahres 2022" statt. Bei der beliebten Leserwahl zum "Lieblingsauto der Schweiz 2022" triumphierte der SKODA ENYAQ iV und holte sich in einem starken Teilnehmerfeld von insgesamt 55 Automobil-Neuheiten den ersten Platz. Bereits zum zweiten Mal holt sich ein SKODA Modell den begehrten Titel "Lieblingsauto der Schweiz".

Die Schweizer Illustrierte führte zusammen mit AutoScout24, Blick, L'Illustré, il caffè und dem SonntagsBlick am 8. Dezember 2021 bereits zum elften Mal die schweizweit renommierte Verleihung "Schweizer Auto des Jahres 2022" durch.

Aus über 55 Automobil-Neuheiten überzeugte der SKODA ENYAQ iV die rund 30'000 Leserinnen und Leser und kann sich "Lieblingsauto der Schweiz 2022" nennen. Bei allen nominierten Fahrzeugen handelte es sich um neue Modelle, die 2021 auf dem Schweizer Markt lanciert wurden oder bis spätestens März 2022 bestellt werden können. Das erste vollelektrische SUV von SKODA, welches erst im Mai 2021 seine Schweizer Markteinführung hatte, brillierte in einem starken Teilnehmerfeld und holt sich den renommierten Titel. Bereits zum zweiten Mal erreicht ein SKODA Modell den ersten Platz bei der beliebten Leserwahl. Im letzten Jahr wurde nämlich der SKODA OCTAVIA der 4. Generation zum "Lieblingsauto der Schweiz" gewählt.

Markus Kohler, Brand Director SKODA Schweiz, freut sich sehr über die Auszeichnung: "Zwei Mal hintereinander mit einem SKODA Modell diesen renommierten Award zu gewinnen, ist wirklich grossartig. Die Auszeichnung und die hohe Nachfrage bestätigen uns, dass wir mit dem ENYAQ iV ein Modell auf dem Schweizer Markt haben, welches die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse bestens erfüllt. Mit dem ENYAQ Coupé iV, welches im nächsten Jahr lanciert wird, wollen wir an den grossartigen Erfolg des ENYAQ iV anknüpfen. Zudem ist der ENYAQ iV erst der Anfang unserer Elektromodelloffensive - in den kommenden Jahren werden weitere Elektromodelle folgen."

SKODA ENYAQ iV elektrisiert Schweizer Markt

Der SKODA ENYAQ iV ist das Aushängeschild einer neuen Ära bei SKODA - einer effizienten, emotionalen und elektrisierenden Ära. Der neue ENYAQ iV basiert als erstes SKODA Serienmodell auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) aus dem Volkswagen Konzern.

Die im Unterboden platzierte Batterie ist für die Schweiz in zwei Grössen (brutto: 62 kWh und 82 kWh / netto: 58 kWh und 77 kWh) erhältlich. Die Kraft wird je nach Modell an der Hinterachse oder per Allradantrieb übertragen, die Reichweite liegt bei mehr als 520 Kilometern* im WLTP-Zyklus. Im Innenraum ersetzt SKODA die klassischen Ausstattungslinien durch die Design Selections. Im Stil moderner Wohnwelten bietet jede Design Selection geschmackvoll aufeinander abgestimmte Farben und Materialien. Dabei kommen auch natürliche, nachhaltig verarbeitete und recycelte Materialien zum Einsatz. Das zentrale Display mit einer Bildschirmdiagonalen von 13 Zoll ist das grösste in einem SKODA Modell. Das neue Digital Cockpit misst 5,3 Zoll, zusätzlich ist optional ein Head-up-Display verfügbar. Hier nutzt SKODA erstmals Augmented Reality, um den Fahrer noch gezielter zu informieren, ohne dass dieser seinen Blick von der Strasse abwenden muss. Der SKODA ENYAQ iV ist ausserdem immer online und clever vernetzt. Ladevorgänge der Batterie sowie die Vorklimatisierung des Innenraums lassen sich über die MySKODA App bequem aus der Ferne steuern.

Das zeitlose elegante Design, hoher Komfort, ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und überdurchschnittliches Raumangebot sowie eine grosse Reichweite machen den ENYAQ iV zu einem perfekten Begleiter, sowohl für Privat- als auch für Flottenkunden.

Der ENYAQ iV 60 ist bereits ab 43'810 CHF erhältlich. Ab 48'810 CHF ist der ENYAQ iV 80 verfügbar. Die sportlichere ENYAQ SportLine iV Version gibt es ab 48'410 CHF und zu einem späteren Zeitpunkt folgt mit dem ENYAQ RS iV die leistungsstärkste Version. Weitere Details sind unter skoda.ch ersichtlich.

Aufgrund von Covid-19 fand in diesem Jahr die gesamte Veranstaltung erneut in virtueller Form statt.

* Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Aussentemperatur, Witterungsverhältnissen, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung und Anzahl der Mitfahrer.