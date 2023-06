Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Sommerzeit: Stimmungsvolles TCS Drive-In-Kino

Vernier/Ostermundigen (ots)

Indiana Jones, Ladies Night mit "Magic Mike" oder Blues Brothers: Von Juni bis September ist beim TCS wieder Zeit für das Drive-In-Kino. Das besondere Erlebnis wird an drei Standorten der Fahrtrainingszentren durchgeführt. Ein Muss für Fans des Autokinos.

Nostalgisch und heute modern umgesetzt: Es ist wieder Zeit für den Autokino-Sommer. Die Fahrtrainingszentren des Touring Club Schweiz werden zum Drive-In-Kino umfunktioniert. Wo sonst Fahrtrainings für Lenkerinnen und Lenker von Bussen, Lastwagen, Fahrzeugen von Blaulicht-Organisationen, Autos oder Motorrädern stattfinden, treffen sich von Juni bis September Kinofans auf den grosszügigen TCS-Trainingsflächen. In Emmen, Kanton Luzern, vom 21. Juni bis 9. Juli und Hinwil, Kanton Zürich, vom 16. Juli bis 3. September gibt es das besondere "Drive-In-Movies"-Erlebnis auf einer 100 Quadratmeter grossen LED-Leinwand. Aber auch Fussgänger, Velo- und Motorradfahrer können es sich an den TCS Drive-In Movies in den bereitgestellten Liegestühlen bequem machen. Für sie wird der Ton direkt via Lautsprecher übertragen. In Cossonay, Kanton Waadt, findet das "TCS Ciné Drive-In" vom 10. bis 12. August statt.

Verschiedene Filmgenres, von Klassikern bis zu aktuellen Blockbustern, sind im Programm vertreten. Das Gute am Autokino: Die Filmabende finden bei jeder Witterung statt. Umrahmt wird das Erlebnis ganz im amerikanischen Stil mit Foodtrucks.

Alle Informationen und Tickets gibt es unter www.driveinmovies.ch und www.tcs-vd.ch/events