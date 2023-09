Andermatt Swiss Alps AG

Medienmitteilung - Neuer Chief Executive Officer bei Orascom Hotel Management

Orascom Development begrüsst Stuart Leven als

neuen Chief Executive Officer des Bereichs Hotel Management

Orascom Development gibt die Ernennung von Stuart Leven als Chief Executive Officer von Orascom Hotels Management (OHM) bekannt, der hundertprozentigen Tochtergesellschaft mit Verantwortung für den Grossteil der Hotelanlagen des führenden internationalen Entwicklers lebendiger, integrierter Gemeinschaften in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika.

In seiner neuen Rolle wird Stuart Leven die Transformation und Expansion des Hotelgeschäfts von Orascom Development leiten, mit der dieses auf die zukünftigen Anforderungen von Gästen, Handelspartnern und Mitarbeitenden sowie der integrierten Ortschaften des Unternehmens in Ägypten, den VAE, Oman, Montenegro und der Schweiz ausgerichtet wird. Er wird ausserdem ein zentrales Mitglied im globalen Executive Committee von Orascom Development sein und direkt an Group CEO Omar El Hamamsy berichten.

