Nachhaltigkeit auf dem Golfplatz mit GEO-Rezertifizierung bestätigt

Eindrückliche Aufnahmen im neuen Imagevideo

Der Andermatt Golf Course erhält für drei weitere Jahre die weltweit anerkannte GEO-Zertifizierung. Als einer der ersten Golfplätze in der Schweiz wird er rezertifiziert. Dies bestätigt die GEO Foundation und belegt damit das herausragende Engagement in den Bereichen Naturschutz, Ressourcenmanagement und gesellschaftliche Integration. Gleichzeitig wurde auch der neue Imagefilm fertiggestellt, der in eindrücklichen Bildern das Erlebnis Andermatt Golf Course zeigt.

*** English version attached ***

