Andermatt Swiss Alps AG

Golf Pro Lee Edwards sammelt für die Fondazione Margherita Lugano

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

2 Dokumente

Golf Pro Lee Edwards sammelt für die Fondazione Margherita Lugano

Der Golf Pro des Andermatt Golf Course Lee Edwards spielt am 4. September 2023 so viele Löcher wie möglich für einen guten Zweck. Er geht davon aus, dass es zwischen 60 und 72 Löcher werden. Die Einsätze, die Interessierte für Edwards Leistung bezahlen, kommen der Fondazione Margherita Lugano zugute.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang

*** English version attached ***

Freundlich grüsst

Stefan Kern

Stefan Kern Chief Communication Officer Andermatt Swiss Alps AG Bahnhofplatz 3 | 6490 Andermatt

Phone +41 41 874 88 33 I Mobile +41 78 663 29 63 s.kern@andermatt-swissalps.ch