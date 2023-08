Andermatt Swiss Alps AG

Jörg Arnold wird General Manager des The Chedi Andermatt und leitet die Hotels der Andermatt Swiss Alps Gruppe

Jörg Arnold wird General Manager des The Chedi Andermatt und leitet die Hotels der Andermatt Swiss Alps Gruppe

Jörg Arnold übernimmt am 1. Oktober 2023 die Leitung des The Chedi Andermatt als General Manager; gleichzeitig wird er Cluster Director Hotels Andermatt von Orascom Hotels Management. In dieser Funktion wird er das Wachstum der Hotels sowie die Entwicklung zur Prime Alpine Destination weiterführen. Jörg Arnold (Jahrgang 1960) war zuletzt General Manager der 5* Hotels Storchen und Widder in Zürich sowie Alex in Thalwil.

