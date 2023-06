Lo.Li. Pharma International

Lo.Li. Pharma International und seine internationalen Partner erzielen einen neuen Weltrekord, um das Bewusstsein für innovative Optionen zur Behandlung von PCOS und Unfruchtbarkeit zu steigern

KOPENHAGEN, Dänemark, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ – Die Jahrestagung der Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) wurde Zeuge eines historischen Ereignisses, als Menschen aus aller Welt sowohl persönlich als auch online zusammenkamen, um den Weltrekord für den gleichzeitigen Konsum von Inositol durch die höchste Anzahl von Menschen aufzustellen. Ziel der rekordverdächtigen Veranstaltung war es, das Bewusstsein für nicht-pharmakologische Optionen zur Behandlung des polyzystischen Ovarsyndroms (PCOS) und der Unfruchtbarkeit zu steigern. Die Initiative unter der Leitung von Meg Sweeney, Global Marketing Manager bei Lo.Li. Pharma International, hat Menschen aus verschiedenen Regionen, darunter China, die Philippinen, ganz Europa und Kanada, erfolgreich in ihren Bann gezogen und die globale Bedeutung des Anliegens unterstreichen.

Inositol, eine natürlich vorkommende Verbindung, die eine entscheidende Rolle bei der zellulären Signalübertragung spielt, hat sich bei der Behandlung von PCOS und Unfruchtbarkeit als vielversprechend erwiesen. Durch den neuen Weltrekord hat die Initiative dazu beigetragen, das Bewusstsein für die unzureichende Aufklärung über die Behandlung von PCOS, insbesondere nach der Diagnose, zu steigern. Die Veranstaltung brachte Patienten, Gesundheitsdienstleister und Partner aus der Industrie zusammen und förderte einen gemeinsamen Ansatz zur Bewältigung dieser komplexen Probleme.

Laut Frau Sweeney sind „sowohl PCOS als auch Unfruchtbarkeit hochkomplexe Probleme, und viele Studien haben gezeigt, dass es vor allem im Fall von PCOS an zufriedenstellender Aufklärung über den Umgang mit der Erkrankung mangelt, sobald die Diagnose gestellt ist. Mit diesem neuen Weltrekord, an dem Patienten, Gesundheitsdienstleister und Partner aus der Industrie gleichermaßen beteiligt waren, konnten wir auf unterhaltsame und ansprechende Weise auf dieses Problem aufmerksam machen."

Diese monumentale Leistung ist ein bedeutender Schritt, um das Bewusstsein für die Bedeutung nicht-pharmakologischer Optionen zur Behandlung von PCOS und Unfruchtbarkeit zu schärfen. Langfristiges Ziel ist es, weiterhin Initiativen zu unterstützen, die Menschen über diese wichtigen Themen aufklären und befähigen, denn sie haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung von Frauen weltweit.

Lo.Li. Pharma International setzt sich weiterhin für Initiativen ein, die die Bedeutung von PCOS und die Behandlung von Unfruchtbarkeit hervorheben. Durch die Förderung von Bewusstsein, Zusammenarbeit und innovativen Lösungen will das Unternehmen einen nachhaltigen Einfluss auf die reproduktive Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen ausüben.

Informationen zu Lo.Li. Pharma International:

Lo.Li. Pharma International ist eine Niederlassung von Lo.Li. Pharma Srl, einem wachsenden Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Rom, das sich der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von innovativen, klinisch getesteten und bewährten Medizinprodukten und funktionellen Nahrungsergänzungsmitteln widmet. Als weltweit anerkannte Experten auf dem Gebiet der Inositol- und Nutrazeutika-Grundlagenwissenschaft und -forschung verpflichtet sich Lo.Li. Pharma International dazu, unsere Partner durch faire, exklusive Vertriebsvereinbarungen zu unterstützen und gleichzeitig das wissenschaftliche Know-how und die Marketingstrategien zu teilen, die für den Erfolg erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter: www.lolipharmainternational.com

