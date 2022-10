Train4you Vertriebs GmbH

Buchungs-Rekord beim Urlaubs-Express

Marktführer Train4you veröffentlicht Autoreisezug-Programm 2023

Internationale Verbindungen nach Verona und Innsbruck

Mehr Verkehre nach Lörrach und München

Der private Zuganbieter Train4you hat das Sommerprogramm 2023 für seine Urlaubs-Express-Züge veröffentlicht und schon in den ersten 24 Stunden Rekord-Zahlen verbucht. Besonders auf den Relationen von Hamburg und Düsseldorf ins italienische Verona verzeichnet das Kölner Unternehmen eine riesige Nachfrage. „Wir sehen einen klaren Trend zum klimafreundlichen Verkehrsträger Eisenbahn bei der Urlaubs-Planung“, sagt Train4you Geschäftsführer Niko Maedge, „hinzu kommen die hohen Benzinkosten und die Probleme an den Flughäfen im vergangenen Sommer, die viele Kunden veranlassen, sich nach Alternativen umzusehen. Hier kann die entspannte Zugfahrt über Nacht mit unseren exklusiven Direktverbindungen punkten.“ Schon in der Sommersaison 2022 erzielten die Buchungszahlen Rekordwerte; viele Züge waren ausgebucht.

Für 2023 bietet der Urlaubs-Express außer Verona noch Autoreisezug-Verbindungen nach Innsbruck, München, Lörrach, Hamburg und Düsseldorf an und ist bei der Vielzahl an Angeboten Deutschlands Marktführer. Gäste ohne Fahrzeugmitnahme können wie immer die Unterwegshalte zum Zustieg nutzen. So entstehen exklusive Nachtzugverbindungen, zum Beispiel von Hannover und Köln nach Bozen in Südtirol.

Die besonders von skandinavischen und Schweizer Gästen geschätzte Verbindung Hamburg-Lörrach-Hamburg bekommt beim UEX im kommenden Sommer attraktivere Verkehrstage. Die Süd-Fahrt ab Hamburg-Altona startet an vielen Wochenenden freitags und damit günstig zum Quartierwechsel. Die Nord-Fahrt startet entsprechend am Samstagabend.

Erweitert hat die Train4you ihre Angebote von und nach München. „Der Standort München spielt traditionell eine sehr große Rolle für Autoreisezüge und wird als Drehkreuz für die Weiterfahrt zu Zielen in Bayern und Österreich sehr geschätzt. Genauso nutzen viele bayerische Gäste diesen Zug als `Sprungbrett` zur Weitfahrt nach Sylt, Rügen oder Skandinavien und freuen sich, stress- und staufrei über Nacht im Schlaf ganz Deutschland zu durchqueren“, so Maedge.

Die Urlaubs-Express Nacht- und Autoreisezüge führen Schlaf- und Liegewagen. Auf allen Zügen gibt es zudem ein gastronomisches Angebot. Buchungen sind online unter www.urlaubs-express.de oder telefonisch unter +49 221 800 20 820 möglich.

Über den Urlaubs-Express:

Urlaubs-Express ist eine Marke der Train4you Vertriebs GmbH aus Köln. Das Unternehmen bietet seit 2017 Autoreisezüge und Nachtzüge im nationalen und internationalen Fernverkehr an. Mit 12 Verbindungen in 2023 ist der Urlaubs-Express mit Abstand Deutschlands größter Autoreisezuganbieter. Im Winter verkehren die Urlaubs-Express-Skizüge von diversen deutschen Bahnhöfen direkt nach Tirol und mit Anschlussverbindung ins Salzburger Land.