Academia Bilingual School Basel im Einsatz für die Biodiversität

Das Schuljahr 2022/23 stand an der Academia Bilingual School Basel ganz im Zeichen der biologischen Vielfalt. Regelmässig verlagerte die Schule den Unterricht nach draussen und schuf auf dem Schulareal wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Für ihren Einsatz durfte die Schule zum Schuljahresabschluss – bereits zum zweiten Mal – den Erhalt der Nachhaltigkeits-Auszeichnung «Eco-Schools» feiern.

Im Jahr 2019 fasste die Academia Bilingual School Basel den Entscheid, ihren Schulbetrieb nachhaltiger zu gestalten und sich für die Umwelt einzusetzen. Dazu trat sie 2019 dem Bildungsprogramm Eco-Schools der Organisation J’aime ma Planète bei. Während die Academia Bilingual School Basel in einem ersten Projekt ihr Abfallmanagement im Schulhaus verbesserte, stand in diesem Schuljahr das Thema Biodiversität im Fokus.

Das Schulareal als wertvoller Lernort und Lebensraum für Flora und Fauna

Das Schulhaus der Academia Bilingual School Basel, das denkmalgeschützte Schifferhaus in Kleinhüningen, ist von einer ausgedehnten Grünfläche umgeben. Diese nutzte die Schule regelmässig, um den Unterricht nach draussen zu verlegen und die Natur vor der eigenen Haustür zu erkunden. So erforschten die Schülerinnen und Schüler beispielsweise die Tiere und Pflanzen am Schulteich, beobachteten und identifizierten Gartenvögel und untersuchten vorkommende Insekten. Das gewonnene Wissen setzte die Schulgemeinschaft in die Praxis um. Um neue ökologische Kleinstrukturen zu schaffen, bauten die Schulkinder Nistkästen für Vögel, pflanzten Samenkugeln mit heimischen Wildblumensamen als wichtige Nahrungsquelle für Insekten und kreierten Unterschlüpfe für Marienkäfer. Ausserdem pflegte jede Klasse ihr eigenes Gartenbeet mit verschiedenen Gemüsesorten und Blütenpflanzen und kümmerte sich um den schuleigenen Kompostplatz.

Eco-Schools – Anerkannte Auszeichnung für Nachhaltigkeit an der Schule

Zum Abschluss ihres Biodiversitätsprojekts präsentierte die Schulgemeinschaft ihre Errungenschaften vor einer Jury aus Fachleuten aus den Bereichen Bildung und Nachhaltigkeit, darunter auch ein Vertreter des Erziehungsdepartements des Kantons Basel-Stadt. Die Jury beschloss einstimmig, das Engagement der Academia Bilingual School Basel im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit zum zweiten Mal mit der Eco-Schools-Auszeichnung zu würdigen. Sie ist eine wichtige Anerkennung und Wertschätzung für alle Beteiligten – die engagierten Lehrpersonen ebenso wie die motivierten Schülerinnen und Schüler.

Die Academia Bilingual School Basel will sich nicht auf dieser Auszeichnung ausruhen, sondern am Erreichten anknüpfen: Sie wird das Schulareal weiterhin als Lernort nutzen und möchte weitere Biodiversitätsflächen anlegen. Als nächste Aktion ist die Aufwertung der Trockenmauer hinter dem Schulhaus als Habitat für Reptilien, Insekten und Kleinsäuger geplant.

Über Eco-Schools-Programm

Eco-Schools ist ein Bildungsprogramm für Schulen, die sich für ein nachhaltiges Schulleben und ihre Umwelt einsetzen. Es unterstützt die Schulgemeinschaft dabei, ihren ökologischen Fussabdruck zu reduzieren und begleitet sie bei der Integration von Bildung für Nachhaltige Entwicklung in den Schulalltag. Die Organisation J’aime ma Planète entwickelt dieses internationale, von der UNESCO anerkannte Programm für Schulen aller Schulstufen in der Schweiz.

Über Academia Bilingual School

Die Academia Bilingual School Basel ist eine familiäre, private Schule, an der mit viel Engagement in einem international geprägten Umfeld zweisprachig unterrichtet wird. Auf den Stufen Kindergarten und Primarschule werden die Kinder dabei unterstützt, sich zu entfalten und ihr Potenzial auszuschöpfen. In einem zugewandten und respektvollen Umfeld mit kleinen Klassen und persönlicher Betreuung ebnet die Schule den Weg für die nächsten Bildungsschritte – sei es in der Schweiz oder im Ausland. Die Academia Bilingual School ist Teil der Academia Group Switzerland AG.

Kontakt Eco-Schools Programm

Für allgemeine Fragen zum Eco-Schools-Programm kontaktieren Sie bitte:

Annabelle Jaggi, Projektleiterin Eco-Schools Deutschschweiz J’aime ma Planète, Tel. 077 506 03 33, annabelle.jaggi@jmp-ch.org

Kontakt Academia Bilingual School Basel

Für Fragen zur Academia Bilingual School Basel kontaktieren Sie bitte:

Jarrod Brauer, Schulleiter Academia Bilingual School Basel, Tel. 058 440 91 50, jarrod.brauer@academia-group.ch

Kontakt Medienstelle Academia Group Für weitere Fragen zur Academia Bildungsgruppe steht Ihnen Frau Diana Widmer, Leiterin Marketing und Kommunikation, gerne zur Verfügung: Tel.: +41 58 440 92 56, E-Mail: diana.widmer@academia-group.ch Auf unserem Mediendownload finden Sie zudem unsere aktuellsten Medienmitteilungen: https://www.academia-group.ch/group/de/ueber-uns/media.html