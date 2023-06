Andermatt Swiss Alps AG

Andermatt - Abenteuer und Sport für Kinder und Jugendliche

Abenteuer und Sport für Kinder und Jugendliche Sommerangebot in Andermatt

Ab dem 10. Juli finden in Andermatt viele unterschiedliche von Andermatt Swiss Alps organisierte Aktivitäten für Kinder und Jugendliche statt. Jeden Tag gibt es etwas Neues zu entdecken: Von Bogenschiessen oder Trampolintricks bis hin zu Movie Night oder Kochen am Lagerfeuer. Die Angebote sind in Altersgruppen aufgeteilt und werden von geschultem Personal begleitet.

