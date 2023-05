Andermatt Swiss Alps AG

Wiedereröffnung Restaurant Teufelsbrücke mit «Der Freundeskreis»

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Wiedereröffnung Restaurant Teufelsbrücke mit «Der Freundeskreis»

Zürcher Pop-up-Gastronomen übernehmen für drei Monate

Die Zürcher Pop-up-Gastronomen «Der Freundeskreis» übernehmen vom 21. Juni 2023 bis 17. September 2023 in Zusammenarbeit mit der Andermatt Swiss Alps AG das geschichtsträchtige Lokal Teufelsbrücke in der Schöllenenschlucht. Mit dem Programm «Der Freundeskreis im Teufelskreis» gibt es an vier Tagen pro Woche ein kulinarisches Erlebnis für jeweils maximal 40 Gäste.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

Freundlich grüsst

Stefan Kern

Stefan Kern Chief Communication Officer Andermatt Swiss Alps AG Bahnhofplatz 3 | 6490 Andermatt

Phone +41 41 874 88 33 I Mobile +41 78 663 29 63 s.kern@andermatt-swissalps.ch