Andermatt Swiss Alps AG

Medienmitteilung - Start Ticketverkauf The Bash Festival Andermatt

Bild-Infos

Download

3 Dokumente

The Bash Festival Andermatt – Ticketvorverkauf startet ab dem 5. Juli

Das neue Festival in Andermatt The Bash öffnet den Vorverkauf für die Tickets ab dem 5. Juli. Die vier Schweizer Stars Adrian Stern, Sina, Kunz und Michael von der Heide präsentieren am Freitag 17. und Samstag 18. September diverse Musicacts sowie vier Masterclasses.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

English version attached // Versione italiana allegata

Freundlich grüsst

Stefan Kern

Stefan Kern Chief Communication Officer Andermatt Swiss Alps AG Gotthardstrasse 12 | 6460 Altdorf

Phone +41 41 874 88 33 I Mobile +41 78 663 29 63 s.kern@andermatt-swissalps.ch