Medienmitteilung - Andermatt Swiss Alps lockt wieder mit nachhaltigem Genuss und kulinarischer Vielfalt am Berg

Andermatt Swiss Alps lockt wieder mit nachhaltigem Genuss und kulinarischer Vielfalt am Berg

Ab Samstag, 3. Juli, nehmen die Bergbahnen von Andermatt Swiss Alps ihren Betrieb wieder auf und bringen Wanderer und Outdoorfans hoch zu Berg. Doch die Ganzjahresdestination steht auch für erstklassige Gastronomie mit herzlicher Gastfreundschaft – im Dorf und am Berg. Besonders Gourmet-Fans dürfen sich freuen, denn ab Samstag öffnen das The Japanese by The Chedi Andermatt und das Gütsch by Markus Neff – die zwei wahrscheinlich höchst gelegenen Schweizer Restaurants mit je einem Michelin Stern und je 14 GaultMillau-Punkten – wieder ihre Türen und laden zu kulinarischen Gaumenfreuden mit einmaliger Aussicht ein. Genuss steht bei Andermatt Swiss Alps stets im Einklang mit Nachhaltigkeit – ganz im Sinne der Kampagne Andermatt Responsible.

English version attached // Versione italiana allegata

