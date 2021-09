SV Group

Medienmitteilung: Verwaltungsrat der SV Group wird verstärkt

Verwaltungsrat der SV Group wird verstärkt

An einer ausserordentlichen Generalversammlung haben die Aktionärinnen und Aktionäre der SV Group Pierre-Alain Graf in den Verwaltungsrat gewählt. Pierre-Alain Graf hat langjährige Erfahrung im Bereich Digitalisierung und Strategieentwicklung. Mit der Wahl will der Verwaltungsrat die strategische und personelle Entwicklung des Gremiums sicherstellen.

Dübendorf, 29. September 2021 - Um die strategische und personelle Entwicklung des Verwaltungsrates in der Zukunft sicherzustellen, haben die Aktionärinnen und Aktionären der SV Group an einer ausserordentlichen Generalversammlung Pierre-Alain Graf in den Verwaltungsrat gewählt. «Vielfalt zahlt sich in einem Verwaltungsrat aus», sagt Verwaltungsratspräsident Silvio C. Gabriel. «Vor einigen Jahren haben wir die Governance des Verwaltungsrates neu definiert. Wir streben eine Vielfalt an, die weit über das Thema Geschlecht hinausgeht. Mit Pierre-Alain Graf konnten wir diese Durchmischung weiter verbessern. Ich bin überzeugt, dass er im Bereich Digitalisierung und Strategieentwicklung wertvolle Impulse liefern wird. Wir sind froh, konnten wir mit ihm eine äusserst erfahrene Persönlichkeit für den Verwaltungsrat der SV Group gewinnen und heissen ihn herzlich willkommen.»

Die ausserordentliche Generalversammlung vom 28. September 2021 wurde aufgrund der Pandemie schriftlich abgehalten.

Pierre-Alain Graf ist Senior Vice-President des Global Security Business von Hitachi ABB Powergrids Ltd. In dieser Funktion wurde er als Co-Vorsitzender in die Arbeitsgruppe «Cyberresilience in the Energy Industry» des World Economic Forum berufen. Vorher war er CEO von Swissgrid, General Manager von Cisco Systems Schweiz und bekleidete verschiedene Funktionen bei COLT Telecom und der Credit Suisse Group in London und in der Schweiz. Er hat verschiedene Verwaltungsrats-Mandate inne, unter anderem ist er Präsident des Verwaltungsrates von DEPSys Ltd. Pierre-Alain Graf verfügt über einen Master in Rechtswissenschaften der Universität Basel, einen Master in Business Administration der Universität St. Gallen und hat verschiedene Weiterbildungen absolviert, unter anderem an der Harvard Business School und an der International Banking School. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.

