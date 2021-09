Medienmitteilung: Managing Director SV Hotel ausgezeichnet

SV Group

Hohe Anerkennung für Beat Kuhn, Managing Director SV Hotel

Aufgrund seiner Verdienste bei der Gestaltung innovativer Hotelkonzepte und der Lancierung der Marke StayKooooK geht der Special Award 2021 an Beat Kuhn, Managing Director von SV Hotel. Verliehen wurde die Auszeichnung durch eine namhafte Jury anlässlich des Hospitality Summit in Zürich, dem wichtigsten Branchenanlass der Hotellerie.

Dübendorf, 8. September 2021 - Der Special Award 2021 des diesjährigen Hospitality Summit ging an Beat Kuhn, Managing Director SV Hotel. Damit würdigen Branchenkenner seine Verdienste bei der Einführung eines innovativen Hotelkonzeptes. «Erstmals in der jüngeren Geschichte der Schweizer Hotellerie hat eine Schweizer Hotelgruppe ein Hospitalityprojekt entwickelt, das internationales Wachstumspotenzial hat und wirklich neuartig ist. Mit Beat Kuhn zeichnet die Jury den zurzeit wahrscheinlich international erfolgreichsten Schweizer Hospitality-Manager aus», verkündete das Jurymitglied Anne Cheseaux während ihrer Laudatio.

„Ich freue mich sehr über die Anerkennung,“ sagt Beat Kuhn. „In erster Linie ist dies eine immense Bestätigung für das ganze Team. Was wir in den letzten rund fünf Jahren entwickelt und umgesetzt haben, funktioniert und begeistert.“ Weiter sei es ein Zeichen, dass innovative Konzepte eine Antwort auf die sich verändernden Reisebedürfnisse und Marktbedingungen sein können, die auch schwersten Krisen trotzen. „Ich hoffe, dass dies junge Talente in unserer Branche anspornt und motiviert, Neues zu wagen.“

Das erste Stay KooooK wurde im September 2020 in Bern Wankdorf eröffnet. In der Berner Innenstadt und in Nürnberg sind bereits zwei weitere Stay KooooK Häuser in Bau; weitere zentrale, urbane Standorte sind in Planung, darunter in Leipzig und mitten in der Hamburger Altstadt.

Der Gast steht im Mittelpunkt

„Stay KooooK kombiniert unser Innovations-Know-how und die Erfahrung, die wir jahrelang mit unterschiedlichen Marken und Konzepten gesammelt haben. Wir haben die traditionellen Hotelprozesse über Bord geworfen und aus Kundensicht neu gedacht. Der Gast durchläuft bei uns online und offline eine nahtlose Guest Journey und hat ein einheitliches Markenerlebnis,“ ergänzt er.

Gäste erleben in Stay KooooK die lockere Atmosphäre einer Sharing-Lösung, ohne auf den aufmerksamen, zuverlässigen Service eines Hotels verzichten zu müssen. Die mit Kitchenette und Waschmaschine ausgestatteten Studios lassen sich durch das smarte Wohnelement “The Slide” den individuellen Gäste-Bedürfnissen anpassen. Ein grosszügiges Wohnzimmer ersetzt die traditionelle Lobby und ist Begegnungs- und Arbeitsort zugleich.

Sämtliche Touchpoints sind digitalisiert und in einer praktischen App vereint. Gäste können alle Transaktionen, von der Buchung bis zur Türöffnung an einem Ort abwickeln. Diese Vereinfachung kommt gut an, wie die Gästebewertungen zeigen. Auch für die Mitarbeitenden des Stay KooooK bedeutet dies ein grosses Plus: Sie können der Gästebetreuung mehr Zeit widmen. „Der eigentliche Kern unseres Angebots, das Gastgebertum, erhält dank der Digitalisierung endlich wieder den Raum, der ihm gebührt,“ bringt Beat Kuhn Stay KooooK auf den Punkt.

Die in der App vereinte Digital Guest Journey sowie die Digital Guest Platform MAGIC sind wegweisend für die Branche und in einem weitreichenden Design-Thinking-Prozess innerhalb der SV Group entstanden. Dabei wurden Buchungsprozesse und Abläufe Schritt für Schritt beleuchtet und geprüft, inwieweit sich diese digital vereinfachen und verbessern lassen, um das individuelle Gasterlebnis auf ein neues Level zu heben.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Kurzporträt Beat Kuhn

Beat Kuhn ist Managing Director von SV Hotel, der Hotelsparte der SV Group. Er ist seit 2014 Mitglied der Konzernleitung.

Geboren 1966, hat Beat Kuhn das Hotelgeschäft von Grund auf gelernt und blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung zurück. Er ist Absolvent der Hotelfachschule Belvoirpark Zürich und verfügt über einen Executive MBA sowie einen Abschluss als Real Estate Asset Manager der IRE|BS Immobilienakademie. Er ist zudem Absolvent des Advanced Management Programms der Harvard Business School. Nach seiner Laufbahn in diversen Schweizer Vier-, Vier-S- und Fünfstern-Häusern stiess Beat Kuhn 2004 zur SV Group.

2006 wurde mit der Eröffnung des Courtyard Zürich Nord innerhalb der SV Group der Grundstein für die neue Sparte gelegt. Gemeinsam mit seinem Team treibt er seither die Entwicklung von SV Hotel voran. Dabei geht er immer neue Wege und bringt innovative Angebote auf den Markt. Mittlerweile führt SV Hotel 17 Häuser mit über 2’500 Zimmern in der Schweiz und in Deutschland.

Als Vorreiter des Extended Stay Segments hat er bereits 2011 in München das erste Residence Inn Europas lanciert. Den strategischen Fokus hat er früh auf die zukunftsträchtigen Extended-Stay und Lifestyle Segmente gesetzt. 2020 konnte SV Hotel unter seiner Leitung das erste selbstentwickelte, wegweisende Hotelkonzept «Stay KooooK» eröffnen.

Über den Special Award

Die Preisverleihung für den «Hotelier des Jahres sowie den «Special Award» fand in diesem Jahr anlässlich des Hospitality Summit in Zürich statt. Während die namhafte Jury mit dem Hotelier des Jahres Persönlichkeiten ausgezeichnet, die ihren Betrieb über Jahre erfolgreich positioniert und geführt haben und dadurch einen wichtigen Beitrag für die gesamte Branche geleistet haben, anerkennt sie mit dem Special Award herausragende Leistungen in jüngster Vergangenheit.

Die Trägerschaft des Hospitality Summit besteht aus HotellerieSuisse, dem SECO, Schweiz Tourismus, den Hotelfachschulen in Lausanne und Thun, dem VDH (Vereinigung diplomierter Hoteliers), der Schweiz. Gesellschaft für Hotelkredit SGH und Hotela.

Über Stay KooooK

Das wegweisende Übernachtungskonzept Stay KooooK richtet sich an eine neue Generation von Reisenden, die praktische und hochwertige Übernachtungsmöglichkeiten mit einem Höchstmass an Individualität und Flexibilität suchen. Say KooooK definiert Extended Stay neu: es kombiniert die Vorteile aller modernen Übernachtungsformen und bietet Gästen ein Zuhause auf Zeit. Gäste erleben die authentische Bewirtung und die gemütliche Atmosphäre einer Sharing- Lösung, ohne auf den aufmerksamen, zuverlässigen Service eines Hotels verzichten zu müssen. Durch das smarte Wohnelement “The Slide” lassen sich alle Studios den Bedürfnissen der Gäste anpassen. “The Slide” wurde für sein herausragendes Design mit dem begehrten iF Design Award ausgezeichnet. In der Public Area kann gemeinsam gekocht oder einfach Zeit verbracht werden. In der Berner Innenstadt und in Nürnberg sind zwei weitere Stay KooooK Häuser in Bau, weitere zentrale, urbane Standorte sind in Planung, darunter Leipzig und Hamburger Innenstadt.

Über die SV Group

Die SV Group ist eine innovative Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. Das Unternehmen beschäftigt rund 6'100 Mitarbeitende, davon 4’200 in der Schweiz.

Die SV Group führt mehr als 600 Mitarbeitendenrestaurants, Mensen an Universitäten und Schulen, Gastronomiebetriebe in Gesundheitsinstitutionen und Senioreneinrichtungen und gehört damit zu den führenden Anbietern in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Die SV Group bietet den Arbeitgebern für die Verpflegung ihrer Mitarbeitenden neben dem herkömmlichen Mitarbeiterrestaurant drei Delivery-Angebote an, die unterschiedliche Bedürfnisse bedienen. Der digitale Kühlschrank EMIL Fröhlich hilft Firmen, die für ein eigenes Mitarbeiterrestaurant zu klein sind oder im Schichtdienst arbeiten. Der Menu-Lieferservice ANDIAMO Delivery liefert frisches Essen ins Büro und EMIL@Home bringt das Mitarbeiterrestaurant ins Homeoffice.

Das Portfolio der öffentlichen Restaurants umfasst die Konzepte SPIGA Ristorante (8 Standorte in der Schweiz), SESH und BRIX Burger & Salads sowie Restaurants wie das Schloss Laufen am Rheinfall oder das Restaurant Güterhof in Schaffhausen. In Stadien, an Messen und für Events bietet die SV Group massgeschneiderte Gastronomie- und Cateringlösungen an.

Mit SV Hotel betreibt die Gruppe als Franchisenehmerin Hotels der Marriott-Marken Courtyard, Residence Inn, Renaissance und Moxy in der Schweiz und in Deutschland. Neu gehört Hyatt Centric mit einem ersten Haus in Hamburg zum Portfolio. Zum Hotelangebot gehören die eigene Marke im Extended-Stay-Segment Stay KooooK sowie individuelle Hotels wie La Pergola in Bern und Amaris in Olten.

Die SV Group geht auf die 1914 gegründete Non-Profit-Organisation «Schweizer Verband Soldatenwohl» zurück. Else Züblin-Spiller errichtete landesweit Soldatenstuben und servierte dort ausgewogene und preiswerte Verpflegung. Die ideellen Werte der Gründerin werden heute von der SV Stiftung weitergeführt. Diese gemeinnützige Stiftung ist Mehrheitsaktionärin der SV Group und setzt ihre Dividende für Projekte im Bereich der gesunden Ernährung und für das Gemeinwohl ein.

