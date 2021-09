Medienmitteilung: Internationale Auszeichnung für digitale Gästeplattform von Stay KooooK

SV Group

Internationale Auszeichnung für digitale Gästeplattform von Stay KooooK

Internationale Auszeichnung für digitale Gästeplattform von Stay KooooK

Die für Stay KooooK entwickelte digitale Gästeplattform wurde international ausgezeichnet. Die einzigartige Web-App bietet Gästen on- und offline ein durchgängiges Markenerlebnis und nimmt vorweg, was sich künftig als Standard etablieren dürfte. Mittelfristig ist auch denkbar, die Eigenentwicklung Dritten in Lizenz anzubieten.

Mit der Lancierung von Stay KooooK hat SV Hotel eine eigens entwickelte digitale Gästeplattform eingeführt. Dank der Web-App können sich die Mitarbeitenden des Stay KooooK voll und ganz der Begegnung mit den Gästen widmen, da die typischen Hotelprozesse sowie sämtliche Touchpoints vollständig digitalisiert sind. An den Serviced Apartment Awards in London hat die Innovation den ersten Preis in der Kategorie für Best Use Of Technology gewonnen. Damit attestiert eine unabhängige Expertenjury – bestehend aus Reiseagenturen, Beratern, Investoren, Designern, Journalisten und Architekten – der App das Potenzial, sich als Marktstandard zu etablieren.

Wegweisende Personalisierung

In der Web-App können Hotelgäste Informationen über das Konzept des Hotels und die Umgebung abrufen, aus verschiedenen Studios und Zimmern wählen, den Check-in abwickeln und das Hotelzimmer schlüssellos öffnen. Gäste können ausserdem einen eigenen Account anlegen, Inhalte bewerten oder Empfehlungen teilen und Angaben zu persönlichen Vorlieben machen, um Abläufe sowie die Ausstattung des Zimmers oder Studios so persönlich wie möglich zu gestalten.

Services können somit auf Basis persönlicher Vorlieben angeboten und mittels smarter Technologie einfach zugänglich gemacht werden. Dabei profitieren Gäste auch von exklusiven Kooperationsangeboten und Tipps, wie z.B. Pop-Up-Geschäfte, Event- oder Restaurantempfehlungen, die zu ihnen passen. Person Record Matching ermöglicht es zudem, wiederkehrende Gastprofile zu erkennen. Gästen wird somit eine ganzheitliche, personalisierte, unkomplizierte Guest Journey ermöglicht, die ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.

Datensicherheit

Die App erfüllt sämtliche Anforderungen der Europäischen Datenschutzverordnung DSVGO. Der Netzwerkverkehr mit der App ist mittels restrictive Content Security Policy (CSP) und SSL/TLS Certificate geschützt. Der Zugriff auf die Gästedaten ist basieren auf OpenID Connect (OIDC) und Nonce Parameter für den spezifischen Gast gesichert. Kreditkartendaten sind stets verschlüsselt sowie dem Branchenstandard nach PCI und DSS konform.

Vergabe in Lizenz denkbar

Das Potential der Eigenentwicklung sieht SV Hotel noch lange nicht ausgeschöpft. «Denkbar ist es, das Produkt und einzelne Innovationen wie beispielsweise die autonome digitale Infrastruktur als White-Label-Lösung für die Branche anzubieten. Langfristig prüfen wir, Lizenzen zu vergeben und mit der Eigenmarke vom Franchisenehmer zum Franchisegeber zu werden», erklärt Beat Kuhn die Strategie.

Kontakt

Corporate Communications & Public Affairs SV Group, media@sv-group.ch

Über SV Hotel

SV Hotel gehört zur Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe SV Group mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. SV Hotel betreibt als Franchisenehmerin Hotels der Marriott-Marken Courtyard, Residence Inn, Renaissance und Moxy in der Schweiz und in Deutschland. Neu gehört Hyatt Centric mit einem ersten Haus in Hamburg zum Portfolio. Zum Hotelangebot gehören weiter die eigene mehrfach ausgezeichnete Marke Stay KooooK und die Hotels La Pergola in Bern und Amaris in Olten, Schweiz. Die SV Group beschäftigt im DACH Raum rund 6'100 Mitarbeitende. www.sv-hotel.ch/de // www.staykooook.com // www.sv-group.com/de/