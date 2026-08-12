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SDBB / CSFO

berufsberatung.ch: einfacher, persönlicher und vielsprachig

berufsberatung.ch: einfacher, persönlicher und vielsprachig
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Bern (ots)

Zum Start der Lehrstellensuche präsentiert das SDBB sein vollständig erneuertes Portal berufsberatung.ch. Es bietet eine zielgruppengerechte Navigation, eine verbesserte Suche, einen KI-gestützten Chatbot, Informationen in vielen Sprachen sowie zahlreiche weitere Funktionen zur Unterstützung der Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl.

Das neue Portal richtet sich gezielt an die folgenden drei Personengruppen: Schüler/innen in der ersten Berufswahl, Mittelschüler/innen und Erwachsene. Über spezifische Einstiegsseiten gelangen sie direkt zu relevanten Informationen und Arbeitsinstrumenten, die sie in ihrer Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl unterstützen.

Sämtliche Inhalte wurden in Deutsch, Französisch und Italienisch aufbereitet. Ergänzend steht ein breites Angebot in Rätoromanisch zur Verfügung. Informationen zum Schweizer Bildungssystem stehen sogar in 14 Sprachen zur Verfügung.

Leistungsfähige Suche und neuer Chatbot

Die grundlegend überarbeitete Suchfunktion von berufsberatung.ch erstreckt sich über das ganze Portal. Interessante Berufe, Ausbildungen, Studienrichtungen und Branchen können in Listen gespeichert und miteinander verglichen werden.

Der neue Chatbot beantwortet rund um die Uhr Fragen zu Ausbildung, Beruf und Arbeit und greift dabei ausschliesslich auf die qualitätsgeprüften Inhalte von berufsberatung.ch zurück. Er erkennt zudem, wenn eine Frage eine persönliche Beratung erfordert, und verweist auf die kantonalen Stellen für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung.

Berufsbeschreibungen und Checks

Die Berufsbeschreibungen wurden sprachübergreifend harmonisiert und mit den entsprechenden Bildungsangeboten verknüpft. Bei den Lehrberufen profitieren Jugendliche von einem direkten Zugang zum Fragebogen "Passt der Beruf zu mir?" und zu den offenen Lehrstellen.

Für Studieninteressierte bietet eine interaktive Schweiz-Karte einen Überblick über die Ausbildungsangebote der Hochschulen. Ergänzende Querverweise zeigen mögliche Berufsperspektiven, verwandte Branchen und ähnliche Studienrichtungen auf. Ein Studienwahltest dient der ersten Orientierung.

Offizieller Lehrstellennachweis der Kantone

Schüler/innen, Eltern und Lehrpersonen finden auf berufsberatung.ch das offizielle Verzeichnis aller offenen Lehrstellen der Schweiz. Diese Lehrstellen werden in den Kantonen erfasst und auf berufsberatung.ch zugänglich gemacht.

Besonders praktisch: Jugendliche können ein Suchabo eröffnen und erfahren dadurch sofort, wenn eine neue, zu ihren Suchkriterien passende Lehrstelle veröffentlicht wurde.

Ein zeitgemässer Zugang zu Berufsinformationen

Mit der neuen Plattform schafft das SDBB einen modernen und benutzerfreundlichen Zugang zu allen Informationen rund um Ausbildung, Beruf und Weiterbildung. Die Neuerungen unterstützen Jugendliche und Erwachsene dabei, sich schneller zu orientieren und fundierte Bildungs- und Laufbahnentscheide zu treffen.

Das Portal berufsberatung.ch ist eine Dienstleistung des Schweizerischen Dienstleistungszentrums Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB) im Auftrag der Kantone (EDK) und mit Unterstützung des Bundes (SBFI).

Jeden Monat besuchen über 1'000'000 Menschen das Portal, was es zur klaren Nr. 1 in der Schweiz macht. Auch im Bereich der Lehrstellensuche bietet berufsberatung.ch das grösste und aktuellste Verzeichnis freier Lehrstellen. Alle Anbieter werden gleichberechtigt in dieses Verzeichnis aufgenommen.

Weitere Informationen:

berufsberatung.ch

sdbb.ch

Pressekontakt:

Edgar Zurbriggen, Bereichsleiter Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und stellvertretender Direktor, edgar.zurbriggen@sdbb.ch, Telefon 031 320 29 10

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